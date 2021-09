Ovocinárska únia Slovenska očakáva jednu z najlepších úrod jabĺk za ostatné roky. „Pestovatelia odhadujú, že stromy zarodili okolo 35-tisíc ton. Dlhodobý priemer je pritom 30-tisíc ton. Približne 80 % z nich bude vo vynikajúcej kvalite práve preto, že profesionálni ovocinári dostatočne ochránili na jar kvitnúce stromy pred mrazmi,“ povedala hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.

Hrozí však, že prvotriedne jablká sa k nám nedostanú. Napríklad vlani práve pre nedostatok brigádnikov zostalo na stromoch až 15-tisíc ton ovocia. „My sme mali úrodu minulý rok dobrú, ale odbyt bol pomalý, najpomalší za našu históriu, preto sme nechávali hlavne druhotriedne jablká v sade, respektíve na samozber,“ povedala nám Ivana Balážová, ovocinárka z Kolíňan pri Nitre.

„Úroda jabĺk vyzerá tento rok naozaj dobre. Jablká zostávajú na stromoch pre chýbajúcu pracovnú silu (v Bratislave nenájdete na ručný zber nikoho, lebo každý ide za rovnaké peniaze radšej vykladať tovar do obchodu a pri cudzincoch, ktorí sú ochotní fyzicky pracovať robia obštrukcie cudzinecká polícia a inšpektorát práce...)," opísala zúfalú situáciu Miriam Sláviková z PD Vajnory.

„Musím povedať, že kvalitných brigádnikov nemáme dostatok, nakoľko každoročne klesajú výkony, ale, naopak, stúpajú mzdové náklady. Pokým sme pred pár rokmi zbierali za jeden deň 1 500 kg, teraz ak sa nám podarí nazbierať 1 000 kg denne na jedného brigádnika, tak sme šťastní. Je to dané aj tým, že sú to ľudia, ktorí nemajú pracovné návyky, povedzme si otvorene, za 350 hodín na rok ich to ani nemáme šancu naučiť," vysvetľuje ovocinár Emil Schultz z Dvorov nad Žitavou. Pre slabé výkony zberačov im teda hrozí, že nestihnú všetky jablká pozbierať v správnom agrotechnickom termíne. „To môže mať za následok, že ovocie bude prezreté a nebude sa dať skladovať a tým sa nedostane k našim zákazníkom," dodal na záver.

Pestovatelia preto vyzývajú štát, aby vysokokvalitnú úrodu podporil systémovými opatreniami a v spolupráci s ovocinármi zaviedol dlhoočakávaný tzv. inštitút sezónnych prác. Ten by mal uľahčiť zamestnávanie ľudí na brigádnické práce v sadoch.

Práve pre vysokú kvalitu slovenských jabĺk apelujú ovocinári podľa Holéciovej na obchodníkov, aby pri zásobovaní obchodov preferovali ich ovocie pred importom. „Napriek výborným klimatickým podmienkam na pestovanie jabĺk a hrušiek viac než polovicu domácej spotreby stále dovážame zo zahraničia. Dopestovaná produkcia u našich severných a južných susedov je v dumpingových cenách vozená na Slovensko, čo podráža nohy našim pestovateľom. Navyše sú prípady, že nie je ani kvalitná," uviedol predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.

