Živnostníci majú na Slovensku podľa rezortu financií výrazne nižšie daňové zaťaženie ako pracovníci na trvalý pracovný pomer. Upozorňuje na to, že podľa Najvyššieho kontrolného úradu SR máme fenomén “fiktívnych živnostníkov”, teda takých, ktorí majú len jedného klienta. Podľa odhadov ich je okolo 100-tisíc.

V súčasnosti si môžu živnostníci uplatňovať paušálne výdavky vo výške 60 percent z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Maximálna suma paušálnych výdavkov je pritom obmedzená na 20-tisíc eur. Rezort financií navrhuje, aby paušálne výdavky s rastúcim hrubým príjmom postupne klesali. Do hrubého príjmu 10-tisíc eur by boli naďalej vo výške 60 percent, pri hrubom príjme od 10-tisíc eur do 15-tisíc eur by sa znížili na 40 percent, pri hrubých zárobkoch od 15-tisíc eur do 20-tisíc eur by klesli na 20 percent a pri príjme od 20-tisíc eur do 30-tisíc eur na 10 percent. Pri hrubom príjme od 30-tisíc eur do do 49 790, teda do hranice pre registráciu na daň z pridanej hodnoty (DPH), by bola pevná hranica paušálnych výdavkov v sume 10-tisíc eur. Napríklad pri ročnom hrubom príjme 20-tisíc eur by paušálne výdavky klesli z terajších 12- tisíc eur na 9-tisíc eur.

Takéto opatrenie by negatívne postihlo 165-tisíc živnostníkov, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky s príjmom nad 10-tisíc. Kvôli nižším paušálnym výdavkom by živnostníci platili vyššie dane, ale aj vyššie sociálne a zdravotné odvody. Nižšie paušálne výdavky totiž zvýšia základ dane, z ktorého sa počíta vymeriavací základ na platenie odvodov.

Vyššie dane by pritom živnostníci platili aj po schválení ďalšieho opatrenia, ktoré taktiež navrhuje prijať vláda Ľudovíta Ódora. Ide o zrušenie daňového zvýhodnenia pre mikrodaňovníkov v podobe zníženej, 15-percentnej sadzby dane z príjmov. Negatívne by to postihlo subjekty so zdaniteľným príjmom do 49 790 eur, čo je hranica registrácie DPH. Zníženú sadzbu môžu využívať ako firmy, tak aj živnostníci. Podľa rezortu financií ju využíva približne 37 percent, teda 65-tisíc daňovníkov. Selektívna podpora mikrodaňovníkov môže podľa rezortu financií viesť k rastu šedej ekonomiky s cieľom spĺňať kritéria pre zaradenie do zvýhodnenej daňovej kategórie pre mikrodaňovníka.