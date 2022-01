Nová mutácia omikron celkom mení pravidlá, ako budeme reagovať na kritickú situáciu. V krátkom čase sa očakáva skokový nárast počtu pozitívnych ľudí aj na Slovensku. „Treba si uvedomiť, že omikron sa správa inak. Je tam veľmi rýchly nárast infekcií s tým, že ľudia až tak výrazne neplnia pľúcne ventilácie a nemajú až taký vážny stav, hlavne teda zaočkovaní, ale cítia sa zle, majú chrípku,“ vysvetlil minister Lengvarský.

„Do tejto vlny omikron vstupujeme s relatívne vysokou záťažou v nemocniciach. Stále je v nich ešte okolo 2000 pacientov s COVID-19 a až 200 na umelej pľúcnej ventilácií. Ale oproti minulým týždňom pokračuje pokles aj v počte prípadov aj hospitalizácií, čiže postupne si vytvárame priestor na zvládanie nadchádzajúcej vlny," komentoval šéf 9nštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.

Odborníci preto navrhli zmeniť covid automat na covid manuál. Ten na rozdiel od predošlého nástroja na zavádzanie opatrení nebude fungovať na lokálnej, okresnej úrovni, ale pre celú krajinu. „Covid automat evokuje, že sú nejaké stupne, ktoré sa automaticky prepínajú. Pri tejto rýchlosti by sme teoreticky zo zelenej do čiernej prešprintovali za dva týždne, systém by sa musel veľmi rýchlo meniť a pre ľudí by to bolo neprehľadné,“ priblížil Lengvarský.

Zhoršenie situácie bude bleskové, preto ju budú musieť pravidelne vyhodnocovať častejšie ako raz za týždeň, ako to

bolo doteraz. „Musíme dvakrát, možno trikrát do týždňa opatrenia prispôsobovať podľa toho, ako sa bude situácia vyvíjať,“ uviedol minister. „Komunitné šírenie je také rýchle, že obmedzovať niečo výrazne nemá význam,“ povedal minister s tým, že ani západné krajiny, ktoré nastavili prísnejšie opatrenia, sa rýchlemu nárastu chorých a vrcholu vlny nevyhli. Jedno je však isté. Zaočkovaní sa väčším obmedzeniam vyhnú.

V praxi má covid manuál nastaviť pravidlá rôzne pre ľudí, ktorí nie sú očkovaní, pre tých, ktorí covid prekonali alebo majú dve dávky, a zavedie sa aj nový režim OP plus. „OP plus znamená, že človek je očkovaný treťou dávkou alebo je očkovaný dvomi dávkami a prekonal covid, prípadne má negatívny PCR test,“ vymenoval minister.

Veľká zmena nastáva aj pri potvrdení o očkovaní a prekonaní covidu. Očkovanie dvomi dávkami sa uznáva len deväť mesiacov od poslednej dávky a prekonanie covidu už nestačí mať v posledných 180 dňoch. Uznávať sa bude už len 90 dní!