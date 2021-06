Sľubovali, že žiadne nemocnice rušiť nebudú, no realita bude zrejme iná. Veľká reforma, ktorú pripravuje minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, ráta s drastickými zmenami - zrušiť sa má 11-tisíc lôžok a v podobe, akej ich poznáme dnes, má zaniknúť až 22 nemocníc a 30 pôrodníc. Minister tvrdí, že ak chceme lepšie zdravotníctvo, treba robiť zmeny. Odmenou za to, že pacient nebude mať všetko „po ruke" má byť lepšia zdravotná starostlivosť a spokojnejší pacient.

Presne pred dvoma týždňami Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) prvý raz verejne predstavil svoj návrh tzv. optimálnej siete nemocníc. Ide o najväčšiu reformu slovenského zdravotníctva za posledných 15 rokov. Cieľom je kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre pacienta, lepšie pracovné podmienky pre zdravotníkov a efektívnejšie narábanie s peniazmi. Lengvarský chce tiež jasne povedať, na čo má pacient nárok a rozdeliť nemocnice podľa toho, aký typ zdravotnej starostlivosti budú poskytovať.

Minister sľuboval, že sa žiadne nemocnice rušiť nebudú, čakajú ich však zmeny. V praxi ich transformácia bude znamenať zánik, upozornil včera exminister zdravotníctva a poslanec NR SR Richard Raši (Hlas-SD). „Táto vláda chce de facto zrušiť 22 regionálnych nemocníc a oficiálne deklaruje, že chce zrušiť 38 percent všetkých akútnych lôžok, čo je 10 729 lôžok," vyhlásil Raši. Zoznam nemocníc, ktorým hrozí zánik, je neoficiálny, ministerstvo ho oficiálne nezverejnilo.

Podľa dokumentu 22 nemocníc, z ktorých mnohé sú vo veľkých okresných mestách, majú byť zaradené do tzv. komunitárnej úrovne. Na zozname sú nemocnice v Malackách, Komárne, vo Veľkom Krtíši, v Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši, Rimavskej Sobote, vo Zvolene, v Brezne, Kežmarku či v Levoči. Po novom sa v nich má poskytovať iba určitá forma urgentnej starostlivosti, jednodňová starostlivosť či stacionáre. Čo sa týka lôžkovej starostlivosti, poskytovali by iba následnú alebo rehabilitačnú starostlivosť. „Budú zanikať oddelenia, ktoré sa teraz v regionálnych nemocniciach nachádzajú - chirurgické, interné, detské, pôrodnícke, neurologické a mnohé ďalšie," spresnil Raši.

V praxi podľa Rašiho dôjde k tomu, že tam, kde je dnes fungujúca nemocnica, bude po novom niečo ako poliklinika s lôžkovou časťou alebo liečebňa dlhodobo chorých. „Ak sa vám stane vážny úraz, dostanete infarkt alebo mozgovú príhodu, tieto nemocnice pacientov komplexne liečiť nebudú, budú ich posúvať do nemocníc vyššieho typu," upozorňuje Raši.

Pohoršení sú aj primátori, ktorých mestá sa ocitli na zozname. „Ak je pravda, že liptovská nemocnica by sa mala stať komunitárnou nemocnicou, tak návrh musel pripravovať nejaký amatér. Na Liptov prichádza ročne 750-tisíc návštevníkov, je to druhý najnavštevovanejší región na Slovensku. V nemocnici sa ročne vykoná 1 100 chirurgických zákrokov, 650 pôrodov a je to najväčší zamestnávateľ v meste," povedal primátor Liptovského Mikuláša, ktorý je zároveň poslancom parlamentu.

