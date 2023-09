Extrémne horúčavy, ničivé búrky či tornáda na miestach, kde by sme ich ešte pred pár rokmi nečakali. Aj tieto dôsledky klimatickej krízy už pociťujeme na vlastnej koži. Negatívne dosahy zmeny klímy sa úspešne snaží znižovať Kaufland. Jedným z opatrení je modernizácia a výstavba nových predajní, ktoré šetria prírodné zdroje. Aj preto 21. septembra 2023 otvorili jedinečnú prevádzku – zelený Kaufland budúcej generácie.

Výnimočná predajňa v Záhorskej Bystrici bola postavená podľa štandardov moderného a udržateľného stavebníctva a spomedzi prevádzok Kauflandu je jediná svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej a vo východnej Európe. Jej základ tvorí drevo, má dve zelené strechy, zelenú fasádu a svojím zoznamom ekologických riešení dokazuje, ako sa udržateľnosť dá preniesť do reálneho prostredia. „Ide o nový prototyp predajne, ktorý bol naprojektovaný podľa zásad udržateľného stavebníctva. Predajňa je výnimočná v tom, že jej konštrukcia pozostáva zo 75 % dreva a stala sa tak prvou a zároveň jedinou Kaufland prevádzkou tohto typu v celej Európe,“ vysvetľuje Paul Pauls, generálny riaditeľ Kaufland Slovenská republika. Takáto drevená stavba v porovnaní s bežnou železobetónovou budovou vyprodukuje počas svojej životnosti o 514 ton CO2 menej, čo v prepočte znamená množstvo CO2, ktoré do ovzdušia vypustí osobné auto pri najazdení 4,4 milióna kilometrov.

Nadčasová predajňa už na prvý pohľad zaujme drevenou fasádou a strechou s dreveným podhľadom. Zeleň, ktorú tvorí viac ako 12 000 rastlín a stromov v okolí predajne, skrášľuje exteriér, no zároveň zachytáva nečistoty aj prachové častice a podporuje biodiverzitu. „Drevo je udržateľný materiál, ktorý má výnimočné technologické parametre. Dá sa ľahko opracovať, pri výrobe stavebných dielcov sa spotrebuje menej energie a v porovnaní s inými stavebnými materiálmi zanecháva nižšiu uhlíkovú stopu,“ hovorí Janette Kučerková, konateľka zodpovedná za oblasť centrálnych služieb v spoločnosti Kaufland.

Na streche sa okrem fotovoltických panelov, ktoré dokážu vyrobiť až 20 % elektrickej energie potrebnej na prevádzku predajne, nachádzajú aj dve zelené strechy, ktoré prispievajú k znižovaniu teploty budovy. Štandardom vo všetkých predajniach sú úsporné LED svietidlá. 12 svetlíkov, cez ktoré do interiéru preniká denné svetlo, pozitívne vplýva na zamestnancov a zákazníkov počas nakupovania. Z rekuperácie odpadového tepla priemyselného chladenia pochádza až 80 % energie potrebnej na vykurovanie, zvyšných 20 % energie pokrýva reverzibilné tepelné čerpadlo. Vďaka novému inovatívnemu priemyselnému chladeniu šetrí spoločnosť 30 % elektrickej energie v porovnaní so staršími technológiami.

Čerešničkou je, že pri výstavbe nemuseli byť vyrúbané žiadne prírodné lesy. Drevo využité na výstavbu má certifikát, že bolo dopestované v súlade s kritériami trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, jeho použitie v interiéri zároveň dokáže vytvoriť protihlukovú izoláciu.

Udržateľnosť od počiatku

Zelený Kaufland budúcej generácie má udržateľnosť a ekologický prístup zapísané už v rodnom liste. „Dali sme si záležať, aby sa ohľaduplný prístup k životnému prostrediu bral do úvahy od začiatku stavby, či už prostredníctvom triedenia a recyklácie vyprodukovaného odpadu, alebo používaním recyklovaných a obnoviteľných materiálov. Našou prioritou bolo aj to, aby sa do projektu zapojili najmä domáci dodávatelia a aby materiály pochádzali predovšetkým zo Slovenska,“ povedal Michal Dendeš, riaditeľ oblasti Centrálne služby.