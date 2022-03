Anna Černišová z Mariupoľa ešte pred inváziou odišla na lekársky kongres do Španielska, no domov sa už pre vojnu nevrátila. Jej rodné mesto zbombardovali a ruská armáda ho odrezala od sveta. Zo dňa na deň stratila kontakt s najbližšími. Vďaka známym sa jej ujala lekárka Ľubomíra Regrutová a nemocnica v Svidníku jej ponúkla miesto.

Vojna na Ukrajine zastihla Annu v zahraničí a cesta domov už nebola možná. „Moje rodné mesto Mariupoľ bolo od prvých dní obkľúčené a nebolo možné vrátiť sa. Podľa fotografií, podľa záberov je zničené,“ hovorí so zármutkom v hlase lekárka s 27-ročnou praxou. Z kongresu v Madride si tak musela hľadať inú cestu ako domov. Prichýlila ju slovenská lekárka Ľubomíra Regrutová, ktorú kontaktoval ich spoločný známy z Kyjeva, a tak sa dostala do Svidníka.

Anna cestovala autobusom z Madridu do Budapešti, odtiaľ vlakom do Miškolca a Košíc. Internistka a kardiologička z Ukrajiny bude teraz pracovať na Slovensku. Je to možné aj vďaka novele o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a lex Ukrajina. „Rozširujú sa možnosti vykonávať dočasnú odbornú stáž pre zahraničných pracovníkov vo všetkých zdravotníckych povolaniach, nie iba v povolaniach lekár, sestra, pôrodná asistentka, ako to bolo doteraz,“ informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

O zdravotníkov z Ukrajiny majú naše nemocnice záujem. Uviedol to napríklad prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNB v Ružinove Jozef Záhumenský. Veľmi radi zamestnajú sestry, pôrodné asistentky či sanitárov.

Zahraniční pracovníci budú môcť odteraz pracovať nielen v nemocniciach, ale aj v ambulanciách. Zrýchľujú sa aj lehoty uznávania vzdelania a zjednodušuje sa predkladanie niektorých dokladov. „Sme si vedomí, že človek, ktorý uteká, nemá možnosť zobrať si všetky patričné dokumenty. Bude tak mať možnosť svoju bezúhonnosť alebo časť vzdelania riešiť aj čestným vyhlásením, že je bezúhonný alebo spĺňa kvalifikačné predpoklady. Bude mať na to 18 mesiacov, aby všetky patričné dokumenty dodal,“ doplnil minister.

Spolu s ukrajinskou lekárkou našla útočisko na Slovensku aj jej staršia dcéra, ktorá žije v Odese. Žiaľ, o blízkych z Mariupoľa nemá žiadne správy a veľmi sa o nich bojí. „Ostala mi tam mama, mladšia dcéra, 16-ročná, sestry tam ostali. Nemám s nimi spojenie, neviem, či sa im podarilo odísť alebo nie a či vôbec žijú alebo nie.“ Ukrajinská lekárka však nestráca nádej.