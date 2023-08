V najbližšom období sa refixácia dotkne približne 300-tisíc domácností, čo je približne 13 percent všetkých na Slovensku. Spolu ide približne o 350-tisíc hypoték. Najväčšiu vlnu refixácií však prinesie rok 2024. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je táto téma pre politikov pred septembrovými voľbami atraktívna. Prečo štát neprijal celoplošné opatrenia a čo by na trhu spôsobili?

Zvládnu slovenské domácnosti nárast splátok? Minister financií Michal Horváth povedal, že áno. V prípade rastúcich úrokov a splátok hypoték nie je podľa neho potrebné prijímať zásadné plošné opatrenia na pomoc dlžníkom a v drvivej väčšine by klienti bánk mali nárast zvládnuť. Tieto závery vyplynuli z diskusií predstaviteľov ministerstva financií, Národnej banky Slovenska (NBS) a Slovenskej bankovej asociácie (SBA) o aktuálnej situácii na hypotekárnom trhu.

Riziko neschopnosti splácania úverov na bývanie je podľa Slovenskej bankovej asociácie (SBA) nízke. Podiel nesplácaných hypoték je na úrovni 1,1 percenta, čo je najmenej takmer za 20-ročné obdobie, odkedy sú tieto údaje k dispozícii. Rizikovú skupinu tak predstavuje len 3 500 hypoték v 3 000 slovenských domácnostiach, ktoré môžu čeliť potenciálnemu riziku neschopnosti splácania. „Delikvencia na úveroch, teda úvery, ktoré sa nesplácajú, je na úrovni 1,1 %, čo je menej, ako bolo v prvom štvrťroku tohto roka. Úverovú disciplínu tak máme dobrú, a aj keď naše hypotéky zdraželi, nájdu sa spôsoby, ktoré dlžníkom dokážu zabezpečiť výšku splátky na podobnej úrovni, ako boli zvyknutí. Problém je, že to úver predraží,“ povedal nášmu denníku Matej Dobiš, výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas.

Pomoc bánk dlžníkom môže byť vo forme dočasného zníženia splátok, predĺženia obdobia splácania či reštrukturalizácie viacerých úverov do jedného výhodnejšieho. „V slovenských bankách chceme, vieme a budeme pomáhať rodinám, ktoré to budú potrebovať, rovnako, ako sme to robili aj počas uplynulej koronakrízy. Zdravý bankový sektor, ktorý je najdôležitejším zdrojom financovania našej ekonomiky, je dlhodobo pilierom našej krajiny a práve vďaka tomu vieme pomáhať tým, ktorí to naozaj potrebujú,“ zhodnotil prezident SBA Peter Krutil.

