Do viacerých lyžiarskych stredísk na Slovensku sa dá dostať nielen autom, či autobusom, ale aj vlakom. Dokonca aj do tých rakúskych. Prinášame exkluzívny prehľad. Štátny vlakový dopravca ZSSK však ponúkal lyžiarom odvoz aj do neexistujúcich lyžiarskych stredísk.

V prípade priaznivých podmienok mnohí Slováci radi využívajú zimné radovánky v závere lyžiarskej sezóny. Prinášame vám exkluzívny prehľad, kedy môžete nechať auto doma a do ktorých lyžiarskych stredísk sa oplatí ísť vlakom. Nezabúdajte však na ohľaduplnosť voči ostatným lyžiarom, jazdite primeranou rýchlosťou v závislosti od preplnenosti strediska a v neposlednom rade dodržiavajte Biely kódex.

Do lyžiarskych stredísk v našich veľhorách Tatrách sa rozhodne oplatí ísť vlakom, pretože sú jednoducho dostupné a vlakové stanice sa nachádzajú v tesnej blízkosti. Na Štrbské Pleso (najvyššie položená stanica na Slovensku) vás od hlavnej železničnej trate od Štrby (najvyššie položená rýchliková stanica) odvezie nová komfortná zubačka, ktorou tam nahradili starú zubačku. V prípade potreby ju môžu železničiari použiť aj ako električku na trase zo Štrbské Plesa do Popradu, keďže je hybridná. Ekologickou vlakovou dopravou

sa dá na Štrbské Pleso dostať aj z Popradu.

Do Starého Smokovca, hoc nie za lyžovaním, sa zas dostanete tatranskou elektrickou železnicou (TEŽ) od železničnej stanice z Popradu. Do najvyššie položeného lyžiarskeho strediska na Slovensku, Tatranskej Lomnice, sa dostanete buď električkou TEŽ od Popradu, alebo malým motorákom cez Studený Potok. Tu si však dajte pozor, pretože vlaky cez Studený Potok od nového grafikonu jazdia už len počas víkendov a sviatkov, čo mnohým turistom, ale hlavne obyvateľom podtatranskej oblasti sťažilo cestovanie.

Do lyžiarskych stredísk sa dá dostať v kombinácii vlaku a skibusu

Do nášho najväčšieho lyžiarskeho strediska v Nízkych Tatrách sa dá pohodlne dostať ak vystúpite v stanici Liptovský Mikuláš a odtiaľ použijete skibus, ktorým jazda trvá približne polhodinu, dopraví vás až priamo na zjazdovky a jazdí v pravidelných intervaloch. Dá sa sem však dostať aj z južnej strany zo stanice Podbrezová, či Brezno.

Vlakom viete ísť aj do kysuckého strediska na Veľkej Rači, a to tak, že vystúpite v Čadci a odtiaľ budete pokračovať skibusom. Do lyžiarskeho areálu vo Vrátnej doline pri Terchovej sa ľahko dostanete ak vystúpite v stanici Žilina, ktorú momentálne vo veľkom prerábajú, a odtiaľ sa poveziete asi trištvrte hodinu skibusom.

Do lyžiarskeho strediska Telgárt sa dostanete vlakom po našej najkrajšej trati vedúcej medzi Breznom a Margecanmi. Kúsok odtiaľ je aj lyžiarske stredisko Polomka. Ak vystúpite v stanici Telgárt, penzión obdivovať môžete aj náš najkrajší viadukt na trati - Chmarošský viadukt. O kúsok ďalej sú železničné zastávky Dedinky a Mlynky, kde sú lokálne lyžiarske strediská, ktoré nemusia vždy fungovať.

Paradoxné je, že ZSSK ponúkala lyžiarom jazdu vlakom aj do neexistujúcich lyžiarskych stredísk, ktoré už zopár rokov zívajú prázdnotou a lyžiarov by ste tu poslednú dekádu hľadali len márne. Reč je o Ski Remata neďaleko Handlovej, Ski Zbojská pri Tisovci, či Ski Birutovej pri Važci, ktorú mali v ponuke, avšak tieto lyžiarske areály sú dlhodobo neprevádzkované. Po našom upozornení si zrejme svoj omyl a chybu uvedomili, a informáciu o vlakových spojeniach do týchto lyžiarskych stredísk veľmi rýchlo stiahli.

Aj do Rakúska a Švajčiarska sa dá ísť za lyžovačkou vlakom

Aj k našim západným susedom sa dá ísť za lyžovačkou ekologicky vlakom, dokonca bez prestupu. Z bratislavskej Petržalky premáva každý víkend krátko po šiestej ráno priamy vlak kategórie ReX do rakúskych stredísk Semmering a Stuhleck. Výhodou je, že do strediska prídete ráno o deviatej a priamy vlak naspäť vám ide po skončení prevádzky lanoviek o 16:50. Jednosmerný lístok vás vyjde na 19 €. Do Bratislavy naspäť večer dorazíte krátko pred ôsmou večer. Ak vám nerobí problém dlhšie cestovanie vlakom, tak z hlavného mesta sa dá dostať priamym vlakom Railjet Expres do rakúskych lyžiarskych stredísk Kufstein, Otztal, či San Anton am Arlberg. Tým istým vlakom sa však viete dopraviť až do švajčiarskeho Zurichu.

Z bratislavskej hlavnej stanice štartuje vlak každý deň krátko po šiestej ráno, pričom v Salzburgu je za štyri hodiny. O hodinu neskôr ste v známom stredisku Kufstein, a na pravé poludnie pod úbočím rakúskeho ľadovca Otztal. Vlak má aj nočnú variantu, z neďalekej Viedne odchádza Nightjet hodinu pred polnocou a v stredisku Otztal ste o šiestej ráno. Vychutnať si môžete celodennú lyžovačku a popoludní krátko pred štvrtou vám ide priamy vlak naspäť do Bratislavy s príchodom o desiatej večer.