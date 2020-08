Najnovšie zasiahol Krajčí vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne a Národnej transfúznej službe Bratislava, kde odvolal vedúcich predstaviteľov. Minister hovorí o chobotnici biznis vzťahov, v ktorej ľudia z nemocnice profitovali na štátnych zákazkách. Ak by sa zistenia Krajčího potvrdili, bol by to nepochybne dôvod nielen na odvolanie vedenia nemocnice, ale aj na trestnoprávnu dohru.

Viacero odvolaných riaditeľov sa však sťažovalo, že ich Krajčí vymenil bez vysvetlenia a ani sa neunúval im to oznámiť osobne. „Nechali nás čakať na chodbe. Potom prišiel za nami nejaký pracovník, ktorý nám len oznámil, že končíme. Keď sme sa pýtali, prečo, povedal nám, že bez udania dôvodu,“ posťažoval sa bývalý šéf Národného ústavu detských chorôb Ladislav Kužela.

Podľa Krajčího to celé bolo inak. „On prišiel v šortkách. Hovoril, že bol odvolaný na chodbe, nebola to pravda. Bol odvolaný riadne, v miestnosti, po slušnom rozhovore. Neurobil som to síce ja, ale vysoký úradník, ktorý bol v princípe jeho nadriadený,“ reagoval Krajčí a dodal, že nedokáže odvolať každého osobne, najmä keď sedí v Bratislave.

Šéf rezortu zdôrazňuje, že pri odvolávaní má nulovú toleranciu voči korupcii a zaujíma ho transparentnosť a efektívne hospodárenie danej inštitúcie. Bývalý minister Tomáš Drucker však tvrdí, že Krajčí má od toho ďaleko. Riaditeľov si vraj dosadzuje bez výberových konaní, ich projekty odmieta zverejňovať, a ak sa aj výberové konanie uskutoční, odmietne zverejniť mená členov výberovej komisie. „Myslím si, že je to extrémne netransparentné,“mieni Drucker.

O ľuďoch dosadených Krajčím má Drucker vážne pochybnosti. „Do Národného ústavu detských chorôb, najväčšej detskej nemocnice v strednej Európe, si dosadil vyštudovaného lesníka. Do prešovskej nemocnice, ktorá je tretia najväčšia na Slovensku, dosadil človeka, ktorý je obžalovaný pred súdom za neplatenie daní a odvodov. Proti jeho košickému nominantovi, bývalému diecéznemu ekonómovi, spisujú zamestnanci petície. Riaditeľ v Poprade vybratý absolútne pokútnym spôsobom... A takto by som mohol pokračovať,“ menuje bývalý šéf rezortu.

Krajčímu sa podľa neho nedá veriť, že to myslí so zdravotníctvom dobre. „Pokútne dosadzuje kamarátov, o ktorých sa postupne dozvedáme, čo nominant, to katastrofa,“ dodal Drucker.

Minister Krajčí oponuje, že jeho snahou je zvýšiť efektivitu riadenia a nastaviť procesy tak, aby pacienti získali za ušetrené peniaze kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Nový manažment je vždy len dočasný a ministerstvo na uvoľnené pozície vyhlasuje výberové konanie najneskôr do 6 mesiacov. „Každý má šancu uspieť,“ reagovali z tlačového odboru rezortu.

Podľa odborníka, ak má Krajčí podložené podozrenia z neefektívneho nakladania s verejnými peniazmi, je jeho povinnosťou konať. „Ešte by ich mohol komunikovať aj smerom k verejnosti, aby to bolo kontrolovateľné a transparentné,“myslí si zdravotnícky analytik INEKO Dušan Zachar.

Tvrdí, že riaditeľské pozície v štátnych nemocniciach však vôbec nie sú lukratívnymi flekmi, ak sa nekradne. Aj preto je ťažké zohnať na tieto miesta schopných ľudí. „Neprajné prostredie, zlá atmosféra, neskutočne veľa práce na jednej strane a relatívne malá odmena, slabé uznanie, otázna satisfakcia či sebarealizácia na strane druhej. Myslím si, že tu nejde o dosadzovanie vlastných ľudí, aby na tom profitovali oni, resp. strana,“ hodnotí Zachar.

Dodáva však, že v rezorte zdravotníctva zatiaľ neprebehlo ani jedno výberové konanie, ktoré by spĺňalo atribúty transparentného výberového konania. „Inšpirovať by sa dalo napríklad z procesu výberu šéfa Rady rozpočtovej zodpovednosti,“ povedal analytik.

