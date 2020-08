Jazda na bicykli bez prilby – 10€.

Nerešpektovanie dopravných značiek – od 30€ do 150€.

Nepoužívanie reflexných prvkov – do 30€.

Jazda na bicykli pod vplyvom alkoholu od 50€ do 800€.

Vedenie druhého bicykla za jazdy, ručného vozíka alebo psa – od 30€ do 50€.

(Zdroj: Ministerstvo vnútra SR)