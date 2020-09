Dnes už môžeme bez obáv tvrdiť, že rúška a respirátory majú významný vplyv na spomalenie šírenia nákazy COVID-19. Niektorí ľudia napriek tomu vystupujú proti ich noseniu. Často sa odvolávajú na otázky osobnej slobody, no zabúdajú pritom na otázku ochrany verejného zdravia.

Najnovšie proti rúškam vystúpil Marian Kotleba (ĽSNS), ktorý si ochranu tváre odmietol nasadiť v nedeľnej diskusnej relácii RTVS, O 5 minút 12. Vysvetľoval, že rúška oslabujú imunitu kvôli vdychovaniu toxínov a dokonca vyhlásil, že nosenie rúšok je podobne škodlivé ako ľudský moč. Tieto názory nepreukázala žiadna relevantná štúdia či odborník.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) pripomína, že je dôležité dôverovať informáciám od národných zdravotníckych inštitúcií, od epidemiológov a lekárov s potrebným odborným vzdelaním. „V súčasnosti čelíme mnohým dezinformačným kampaniam o rúškach. Tvárové rúško nespôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu uhličitého a nemá dopad na zdravie osoby,“ odbil odporcov rúšok Krajčí.

Význam rúšok prehľadne zhrnuli v novej štúdii americký fyzik, pedagóg a popularizátor vedy Aatish Bhatia spolu s Henrym Reichom z Minute Physics. Vychádzali pritom len z matematickej pravdepodobnosti a štatistiky. Podľa nich nosenie rúšok pomáha proti šíreniu pandémie dokonca lepšie, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Rúško či respirátor totiž chránia nielen nositeľa, ale aj ľudí v okolí. Čím viac ľudí ich nosí, tým sa ochrana znásobuje.

Samozrejme, ani rúška nefungujú na 100 percent. Prirovnať to možno k bežnej situácii. Keď prší, zoberiete si dáždnik. „Dáždnik vám nezaručí, že na vás nespadne ani kvapka, ale výrazne znižuje počet kvapiek, ktoré na vás dopadnú,“ uvádza sa v štúdii.

Vedci ukázali na pravdepodobnosť nákazy pri stretnutí dvoch ľudí. Jeden z nich je nakazený, druhý nie. Najlepšou ochranou, samozrejme, je, keď majú rúško obaja. Rúško chorého človeka zníži šancu nákazy o polovicu. A rúško druhého človeka zníži túto polovičnú šancu o ďalšiu polovicu. Keď obaja ľudia majú rúško, pravdepodobnosť prenosu klesá až o 75 percent, teda na štvrtinu pôvodnej pravdepodobnosti prenosu. „Táto dvojitá ochrana robí z rúšok a respirátorov silnejšiu zbraň, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať,“ konštatujú autori eseje.

Dôležité tiež je, aké účinné je rúško, ktoré nosíme. Niekto ho nenosí správne, má ho poškodené, atď. Vedci preto rátali s priemernou 50-percentnou účinnosťou rúšok. V tom prípade by sme potrebovali, aby ich nosili aspoň tri štvrtiny populácie. Ak by ale priemerná ochrana rúšok bola účinná na 75 percent, stačilo by, aby ich nosila polovica ľudí a šírenie COVID-19 by sa zastavilo.

Aj tí, ktorí rúška nenosia, sú čiastočne chránení vďaka rúškam ostatných. Vzduch, ktorí vdychujú, totiž neobsahuje kvapôčky zachytené rúškami a respirátormi tých, ktorí ich nosia. Ale tí, ktorí ich nosia, sú chránení viac, pretože ochrana u nich funguje v oboch smeroch.

Vplyv rúšok na pandémiu prirovnávajú autori štúdie aj k haseniu ohňa. „Keď chcete uhasiť oheň, musíte zamedziť prístup kyslíku, ale nemusíte oheň od kyslíku odrezať úplne. Stačí, keď prísun kyslíku znížite, aby ste oheň zadusili. To isté platí u epidémií. Nemusíte znížiť prenos úplne na 0 %. Stačí ho obmedziť, aby sa šírenie spomalilo,“ uviedli vedci.

