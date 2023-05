Kto by si nechcel dopriať originálny zážitok! Keď sme sa zamýšľali nad tým, ako spoznať a užiť si Bratislavu a okolie trochu inak, prišli sme na jeden nevšedný spôsob. Uvidíte zaujímavé miesta, môžete ochutnať rôzne gastro lahôdky a čo je veľmi dôležité: užijú si to dospelí i deti, starší aj mladší! Vydajte sa na plavbu po Dunaji.

S krajším a teplejším počasím to každého stále viac láka von. V okolí Bratislavy je veľa krás, ktoré stoja za návštevu a kam si môžete urobiť super výlet. Ak vás omrzela cyklistika a turistika, hľadáte niečo nové a netradičné, skúste plavbu loďou. Je to zážitok, ktorý nadchne hádam každého. Využite to, že Bratislavou preteká Dunaj a pozrite si mesto z paluby lode. Zistíte, že pôsobí úplne inak.

Počas plavby loďou z Bratislavy zažijete vždy aj niečo navyše. Slovenská spoločnosť SPaP - LOD a.s., ktorá jediná ponúka plavby po Dunaji, ich organizuje v niekoľkých verziách. Môžete si vďaka nej vychutnať romantickú večeru na palube lode, urobiť si výlet s deťmi, odviezť sa po Dunaji do Viedne a Hainburgu, či užiť si hudobné plavby.

Gastropochúťky na palube

Máj – mesiac lásky je ideálny čas pozvať svoju milovanú či milovaného na netradičnú romantickú večeru. Na palube lode si vychutnáte krásu jarného večera na rieke Dunaj, naservírujú vám chutnú trojchodovú večeru, ku ktorej vám navyše zahrá živá hudba. Pre zamilovaných je to výnimočný zážitok! Ak dokážete odložiť mobily mimo váš dosah, darujte si čarovné chvíle s milovanou osobou.

Hľadáte netradičné miesto na večeru so svojou láskou? Príďte na palubu lode! Zdroj: SPaP - LOD a.s.

Z paluby uvidíte panorámu mesta a budete prekvapení, ako sa Bratislava mení. Metropolu máte ako na dlani a naskytne sa vám pohľad, aký sa len tak nevidí.

Ak v máji nestihnete romantickú večeru, nevadí, na palube lode si vychutnáte gastro špeciality aj v ďalších mesiacoch. Každý mesiac má iné motto. Napríklad Letný špeciál, La Dolce Vita – talianska kuchyňa, Exotika na Dunaji, Husacie hody, Pivný či Vínny špeciál a ďalšie.

Keď si v nedeľu radi dlhšie pospíte a na obed je ešte priskoro, nedeľný brunch o 11 je to pravé pre vás. Užijete si ho vo dvojici alebo aj s celou rodinou. Výber zo šéfkuchárovho bufetu určite uspokojí aj tých najnáročnejších gurmánov.

Na lodi si môžete dať nedeľný brunch alebo večeru. Zdroj: SPaP - LOD a.s.

Viacerí už so spoločnosťou SPaP – LOD a.s. plávali do Viedne. Teraz si môžete päťkrát do roka, užiť novinku - Gastroplavbu do Viedne. Určite netreba vysvetľovať, že cesta do metropoly Rakúska po Dunaji je spojená s cateringom, takže si vychutnáte rozličné pochúťky a dobroty.

Výlet pre deti

V júni, ktorý sa začína Medzinárodným dňom detí a končí sa vysvedčením, treba školákov odmeniť. Počas celého roka deti usilovne pracovali a čas oddychu môžu začať ako praví lodní kapitáni. Je ten správny čas naplánovať pre deti výlet loďou po Dunaji. Nielenže ich zabavíte, ale ukážete im mesto inak a z iného pohľadu. A môžete im porozprávať o bratislavských legendách a pamiatkach, upozorniť ich na vzácne stavby či netradičné miesta. Deti určite ocenia, že môžu byť aspoň na nejaký čas "námorníkmi".

Môžete si vybrať Bratislavský okruh, ktorý trvá hodinu, takže ho zvládnu aj najmenší alebo aj hyperaktívnej deti. Celý čas sa budú mať na čo pozerať. So staršími deťmi sa môžete vydať na plavbu na starobylý Devín, ktorá zahŕňa aj dvojhodinovú prestávku na prehliadku hradu. Uvidíte, že výhľady z Devína na rieku, ktorá tvorí štátnu hranicu, a do susedného Rakúska zaujmú aj vašich tínedžerov.

Deti sa výletu loďou určite potešia! Zdroj: SPaP - LOD a.s.

Iba päťkrát v roku 2023 sa môžete plaviť do Čunova, Čilistova lebo do Gabčíkova. V Čunove loď zakotví na dve hodiny pri areáli Divoká voda a vy sa môžete pokochať zaujímavými exponátmi galérie Danubiana. V Čilistove má loď štvorhodinovú pauzu, aby ste mohli relaxovať na pláži alebo si zahrať volejbal, futbal či bedminton. No a počas cesty do Gabčíkova preplávate aj cez plavebné komory, čo nie je úplne bežný zážitok.

Novinkou tohto roka sú štyri plavby do Hainburgu. V rakúskom mestečku máte potom päť hodín na to, aby ste vystúpili na tunajší hrad, pozreli si iné pamiatky, nakúpili alebo si dali kávu v niektorej z útulných miestnych kaviarní.

Hudobná plavba pre každého

Plavbu po Dunaji si môžete užiť aj keď nie ste práve zamilovaní alebo nemáte deti či vnúčatá. Čo tak príjemne sa zabaviť počas hudobnej plavby? Vystúpi napríklad Peter Lipa či Adriena Bartošová, užiť si môžete aj Latino party.

Je už iba na vás, ktorý zážitok si vyberiete. A my vám prajeme dobrý vietor do plachiet!