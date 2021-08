Skúsenému vreckárovi stačia dve sekundy na to, aby vás obral o peňaženku či mobil. A to bez toho, aby ste si čokoľvek všimli. Najčastejšie si za obete vyberajú turistov, ktorí sú často rozptýlení neznámym miestom a na osobné veci sa nesústredia. Polícia preto vytypovala 6 najčastejších trikov, na ktoré si treba dať pozor.

Zlodeji využívajú rôzne triky a sústredia sa na miesta, kde sa zvyčajne vyskytuje veľa osôb, ako sú napr. železničné stanice či preplnené námestia. Mnohé z trikov, ktoré využívajú, sú realizované v spolupráci viacerých osôb: napr. jeden upúta pozornosť potenciálnej obete a druhý ju okradne. Repertoár vreckárov je naozaj pestrý, hlavné je odpútať pozornosť.

„Blokovača“ zažila na vlastnej koži aj Adriana. „Už sa mi to stalo dávno pred rokmi pri nastupovaní do autobusu, v umelo vyvolanej tlačenici pri nastupovaní mi zmizol mobil, peňaženku našťastie nestihli nájsť. Spätne, keď som si celú situáciu prehrávala v hlave, som prišla na to, ako a kto to spravil. Bola som mladá a práve nadšená zo spravených skúšok na vodičák, vymieňala som si dojmy s kamoškou a so sestrou, nikdy predtým a nikdy potom ma už neokradli, nuž, niekto sa učí na vlastných chybách,“ opísala svoju skúsenosť na sociálnej sieti. „To isté sa stalo aj mne na autobusovej stanici v Belehrade,“ pridala sa Juli. „Pri nastupovaní mám vždy kabelku pred sebou, na hrudníku a zazipsovanú,“ poradila dievčatám Darina.

Simona mala zase „česť“ s falošným turistom. „Sedeli sme večer na terase v Aténach a zrazu prišiel chlap s mapou a položil ju na stôl tak, že mi ňou prekryl mobil. Niečo sa akože vypytoval, ale nerozumeli sme. Už išiel tú mapu zodvihnúť aj s mojím mobilom, no rýchlo som zareagovala a mobil stihla vytiahnuť v poslednej sekunde. Hneď utekal preč,“ opísala.

Polícia v rámci kampane zameranej na prevenciu vytypovala 6 najčastejších trikov vreckárov, na ktoré si treba dať pozor. Cieľom celoeurópskej preventívnej kampane je poukázať na problematiku tzv. vreckových zlodejov a na niektoré najčastejšie metódy páchania tejto protispoločenskej činnosti. Do kampane na Slovensku sa zapojil Policajný zbor v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky.

