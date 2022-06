Pandémia COVID-19 dala v rokoch 2020 a 2021 dovolenkám stopku. Cestovanie bolo obmedzené a sprevádzalo ho množstvo opatrení a nariadení. Dnes je však všetko inak a cestovanie za hranice našej krajiny má dvere otvorené. Aké oblečenie si zvoliť na leto, aby ste zahviezdili?

"90. roky či early-2000’s sú medzi mladšími ročníkmi trendy už dlhší čas, teraz sa však dostávajú do šatníka každej ženy. Toto leto pribudnú aj typické sukne a nohavice so zníženými pásmi, tzv. low-rise," hovorí pre denník Plus JEDEN DEŇ módny odborník Michal Kinik.

Michal Kinik. Zdroj: Archív M.K.

Čím nižšie, tým lepšie, hovorí odborník

"Pre tie odvážnejšie je tu možnosť kombinovať low-rise sukne s obľúbenými crop topmi pre ešte silnejšie umocnenie nízkeho pásu. Priesvitné či transparentné kúsky sa začali v obchodoch objavovať už asi pred dvoma rokmi, toto leto to nebude inak," predpovedá Michal.

Kinik odhaduje, že tento trend je najvhodnejší pre ženy, ktoré sa chcú hrať s módou a sú odvážne po tom, čo posledné dva roky strávili v pastelových teplákových súpravách na "desať spôsobov."

Rovnako ako priesvitné materiály ani rôzne "vystrihovačky," tzv. cut-outs, nie sú a nebudú v lete 2022 výnimkou. Saká, šaty či sukne s výrezmi budú toto leto podľa odborníka na zozname každej trendsetterky.

"Pred niekoľkými sezónami boli šokujúce, pozastavovali sme sa nad nimi, ale vysvitlo, že ukázať trošku kože, obzvlášť v lete, nie je na škodu," tvrdí.

