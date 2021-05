Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia musia všetky výťahy podliehať pravidelným prehliadkam. „Odbornú prehliadku vykonáva revízny technik raz za 3 mesiace, odbornú skúšku vykonáva revízny technik raz za 3 roky, opakovanú úradnú skúšku vykonáva oprávnená právnická osoba raz za 6 rokov,“ objasnil Dušan Perniš, generálny riaditeľ Technickej inšpekcie SR (TISR), ktorá je oprávnená na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, vrátane výťahov.

Prioritne je to kontrola alebo skúška bezpečnostných časti z hľadiska funkčnosti. Odborníci kontrolujú ohradenie, stav motorickej časti, zachytávačov, elektroinštalácie a celého mechanizmu.

V prípade zo včera mal byť výťah technicky v poriadku. Správu bytovky má na starosti Evanjelická cirkev. „Revízia bola vykonaná naposledy vo februári 2021 a v predtým v novembri 2020. Stav výťahu v poslednej revízii bol posúdený ako funkčný," povedal nám predsedajúci farár Martin Šefranko.

Životnosť výťahov sa pohybuje približne v rozmedzí 15 až 20 rokov, no v starších bytových domoch nie je výnimkou používanie tridsať- či štyridsaťročných zdvíhacích zariadení. Väčšina radšej zatepľuje, než by mali investovať 20-30 tisíc eur do nového výťahu.

Napriek tomu, že mnohé výťahy u nás už presiahli už 30 ročnú hranicu, ich stav nemusí byť nevyhovujúci. „Úroveň respektíve štandard výťahov sa zvyšuje. Doba používania závisí okrem iného od starostlivosti o zariadenie," vysvetlil Perniš. Všetko závisí od kvality servisu, a preto je technický stav dôležitejší ako vek výťahu.

Kedy treba pred výťahom spozornieť? Všeobecný signál, ktorý by nás upozornil, že je niečo v neporiadku podľa odborníka neexistuje: „Každá odpoveď je subjektívna. Myslím si, že každý má nastavenú latku na základe vonkajších znakov do akého výťahu by nenastúpil."

Anketa Mali by sa podľa vás výťahy v bytovkách vymeniť za novšie? Určite áno, tie staré sú nebezpečné 87% Nie, kým tie staré slúžia 13% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Čo presne sa vo výťahu včera odohralo je teraz predmetom vyšetrovania. Vyšetrovateľ prvého bratislavského okresu začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia v súvislosti so smrťou dieťaťa po zaseknutí sa výťahu. „Bratislavská polícia na prípade intenzívne pracuje. Vzhľadom na citlivosť danej veci nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie," dodala polícia.

