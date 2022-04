Od roku 2016 valorizačný mechanizmus raz ročne garantuje rast platov 27 zdravotníckym povolaniam. V súčasnosti je hrubý plat neatestovaného lekára v nemocnici 1,25-násobok priemernej mzdy na Slovensku a u atestovaného je to 2,3-násobok. Pri priemernej mzde v hospodárstve za minulý rok 1 211 eur je tak základná mzda neatestovaného lekára 1 513 eur a u atestovaného lekára 2 785 eur. Na porovnanie v Maďarsku zarobí atestovaný lekár 3,1-násobok priemernej mzdy, teda asi 3 754 eur a od roku 2023 bude zarábať 3,5-násobok, teda 4 238 eur.

Počas pandémie síce platy lekárov a sestier vzrástli aj na Slovensku, no bolo to za cenu ich obrovského nasadenia a nespočetných nadčasov. Peniaze navyše sa nakoniec našli po trištvrte roku pandémie. Od januára 2021 majú zdravotníci na covidových pracoviskách okrem valorizačného mechanizmu príplatok 7 eur za odpracovanú hodinu.

Vo výsledku sa to výrazne prejavilo na zvýšení ich miezd. Kým v roku 2020 bol podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií priemerný zárobok lekára vrátane pracovnej pohotovosti 3 089 eur, v roku 2021 to bolo už o takmer 400 eur viac - 3 470 eur. Podobne si polepšili aj sestry. Kým v roku 2020 zarábali priemerne 1 469 eur, o rok neskôr to už bolo 1 730 eur. Lekári a sestry by podľa najnovších informácií nemali prísť ani o príplatok 7 eur na hodinu, ktorý bol pôvodne podmienený počtom tisíc hospitalizovaných covidových pacientov v slovenských nemocniciach. „Táto zásada už neplatí. Zatiaľ máme z poslednej odvetvovej tripartity uistenie, že sa príplatok rušiť nebude. Budú to dostávať organizácie, ktoré sú subjektami hospodárskej mobilizácie. Podľa usmernenia nemocnice si to stále môžu žiadať do dvadsiateho dňa nadchádzajúceho mesiaca. Nahlásiť musia menný zoznam a počet odpracovaných hodín,“ priblížil predseda predseda Slovenského odborového zväzu (SOZ) zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay.

Vláda navyše vlani v decembri schválila zdravotníkom jednorazovú 350-eurovú odmenu, pretože kabinet akosi zabudol, že to, čo sa dohodlo v kolektívnom vyjednávaní pre verejnú a štátnu službu, sa nevzťahuje na zdravotníkov. „Aj keď všetky tieto veci môžeme hodnotiť pozitívne, negatívom je to, že oveľa razantnejšie postupujú pri stabilizácii zdravotníkov v okolitých krajinách. V Česku, Maďarsku, ale aj Poľsku budú postupne dosť dramaticky upravovať platy,“ upozorňuje Szalay.

Čítajte na ďalšej strane: Čo na to minister Lengvarský >>