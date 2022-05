Zdražovanie nafty v porovnaní s benzínom pokračuje. Minulý týždeň sa liter 95-oktánového benzínu predával na pumpách v priemere za 1,776 eura, nafta za 1,797 eura. Znamená to, že majiteľ naftového auta natankuje 50-litrovú nádrž o euro drahšie ako majiteľ benzínového.



Na vyššiu cenu nafty má vplyv najmä vojna na Ukrajine a obmedzovanie dodávok ruskej ropy. Prezident Vladimir Putin chce za ňu ruble, Európska komisia chce zase štáty úplne odstrihnúť od ruských dodávok. „Bude to úplný zákaz dovozu všetkej ruskej ropy – námornej a potrubnej, surovej aj rafinovanej,“ povedala šéfka Komisie Ursula von der Leyen.

Pripustila však, že to môže byť problém. Komisia predpokladá postupné ukončenie dovozu ruskej ropy do konca roku 2022. Výnimku do roku 2023 dostali Maďarsko a Slovensko, ktoré sú úplne závislé od ropovodu Družba. Rokujú však o tom aj ďalšie krajiny. Definitívne rozhodnutie padne na samite 24. až 25. mája v Bruseli. Po oznámení o zákaze dovozu ruskej ropy jej cena hneď vzrástla. Prejavilo sa to aj zdražením nafty, čo zasiahne podnikateľov aj bežných ľudí.

Firmy, ktoré kupujú naftu vo veľkom, si riadne priplatia. Železničná spoločnosť Slovensko tento rok vypraví pre zrušené pandemické opatrenia viac vlakov a spotrebuje viac nafty ako vlani. Rozdiel v nákladoch bude priepastný, napriek tomu, že majú výhodnejšie ceny ako bežní motoristi. Minulý rok kupovali naftu za 1,007 eura za liter, tento rok je to zatiaľ 1,40 eura za liter. „V roku 2022 predpokladáme spotrebu pohonných hmôt 29 745 620 litrov, náklady na rok 2022 predpokladáme vo výške 41 566 827 eur. Za rok 2021 bola celková spotreba nafty 25 384 684 litrov nafty, náklady boli vo výške 25 551 578 eur,“ priblížil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč. Skutočný účet bude zrejme ešte vyšší, keďže cena nafty ďalej stúpa.

Cestovné vo vlakoch sa 10 rokov nezvyšovalo, pričom výrazne narástli mzdy aj náklady. Železnice hovoria, že buď zvýšia cenu lístkov, alebo dostanú dotácie od štátu. Rozhodnutie je na akcionárovi, ktorým je ministerstvo dopravy. V prípade zdražovania budú prvé na rade komerčné IC vlaky. „Je to jedna z možností, nad ktorou uvažujeme,“ potvrdil Kováč.



Podobné problémy rieši aj Dopravný podnik Bratislava, ktorý prevádzkuje MHD. Tiež nakupuje naftu výhodnejšie, lenže i tak ju prepláca viac ako o polovicu. „Cena motorovej nafty narástla v tomto kvartáli až o 56 % oproti prvému kvartálu roku 2021,“ spresnil hovorca DPB Martin Chlebovec. Na prípadnom zdražovaní cestovného sa musí dohodnúť hlavné mesto, Bratislavský kraj a ministerstvo dopravy. Zatiaľ takéto rozhodnutie nepadlo.

Anketa Čo tankujete vy? Naftu 0% Benzín 0% Iné 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Čítajte na ďalšej strane: Zastropuje Slovensko ceny palív? >>