Povedali si, a dosť! Pediatri naprieč celým Slovenskom podali posledný júnový týždeň výpovede z Ambulantných pohotovostných služieb (APS). To sú služby, ktoré musia odslúžiť po skončení svojich ordinačných služieb niekoľkokrát v mesiaci a zotrvávajú v nich do 22.00 h. Ďalší deň pritom pracujú znovu v ambulancii. Lekár v APS počas víkendov a sviatkov pracuje až 15 hodín v kuse, čo je o tri hodiny viac, ako je dĺžka pracovnej zmeny určenej Zákonníkom práce.

Od soboty (1. 7.) začala pediatrom, ktorí podali výpoveď, plynúť výpovedná lehota. Niektorí majú mesačnú, iní dvojmesačnú výpovednú lehotu. Tí prví tak skončia už 1. augusta, druhí o mesiac neskôr. Dôvodom výpovedí je fakt, že poslanci nepredložili do parlamentu návrh na skrátenie ordinačných hodín ambulantných pohotovostí. Detskí lekári tak odmietajú slúžiť nad rámec pracovného času, ktorý určuje Zákonník práce a najmä bez ohľadu na ich vek a zdravotný stav.

Nášmu denníku to potvrdia aj pediatrička Elena Prokopová. „Pokiaľ ešte prebiehala schôdza v parlamente, tak sme mali nádej, že niektorý poslanec si prisvojí náš návrh skrátenia ordinačných hodín pohotovostnej služby z 22.00 na 20.00 hodinu. Ale keďže sa už schôdza skončila a nikto taký sa nenašiel, nádej zhasla,” vysvetlila Prokopová a pokračovala.

„Doteraz sme iba slušne prosili, aby bola zachovaná zdravotná starostlivosť o deti. Službám sa nebránime, budeme slúžiť aj naďalej. Chceli sme len, aby nám uľahčili život tým, že sa nám to skráti o dve hodiny. Deti by tým netrpeli, pretože nejde o stavy, ktoré ohrozujú ich život a vyžadujú si hospitalizáciu alebo nejaký závažnejší zákrok. Sú to stavy, ktoré počkajú aj do rána, a pokiaľ je stav závažnejší, tak, samozrejme, sa dá prísť do dvadsiatej hodiny a vieme to vyriešiť,” hovorí pediatrička a opäť zdôrazňuje. „Nikto nám neuľavil ani dvoma hodinami, proste nevládzeme,” pripomína.

