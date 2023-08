Petardy, výbušniny, náboje či iné nebezpečné predmety. Väčšina z nás vie, že ak toto budeme prenášať do zahraničia, môže to mať pre nás katastrofálne následky. Ale že si môžeme vyrobiť neskutočný problém kinder vajíčkom či guľôčkovým perom alebo žabkami, to by nám ani vo sne nenapadlo. Tu je zopár vecí, ktoré si do niektorých krajín na sto percent neberte!

Trendom cestovania je najmä spoznávanie nových destinácií a dobrodružstvá. Ako sa hovorí, odvážnym šťastie praje, avšak aj keď ste takzvaným "bufeťákom", mali by ste zbystriť. Niektoré colné predpisy či zákony aj v známych krajinách sa nám síce môžu zdať nezmyselné, avšak podceniť sa ich nevypláca. Tu je zopár šialeností, ktoré sú zakázané v jednotlivých krajinách, ktoré zverejnil portál farandiwe.com a finreport.sk.



SINGAPUR: Žuvačky



Singapur je nádherne čistý. Zrejme aj vďaka zákazu verejne žuť žuvačky. Vo všeobecnosti sa hovorí, že návštevníkom Singapuru je zakázané nosiť do krajiny žuvačky. Pravdou je, že žuvačky sú povolené v malých množstvách na osobné použitie alebo v prípade, ak ide o dentálnu hygienu. Žuvanie žuvačky na verejnosti je však zakázané a od roku 1992.



Keď v roku 1965 získal nezávislosť, prvý premiér krajiny Lee Kuan Yew sa rozhodol zmeniť ho z malého prístavu na globálne centrum. Čistota a hygiena boli pre neho na prvom mieste.



Miestny zvyk lepiť žuvačku na akýkoľvek dostupný povrch sa považoval za škodlivý pre vývoj, rovnako ako používanie žuvačky na upchanie dverí vlakov metra, aby sa nedali otvoriť. Preto bolo žuvanie žuvačiek na verejnosti zakázané a dodnes sa to považuje za také zlo, ako vyhadzovanie odpadkov. Ak vypľujete žuvačku na ulicu, môžete dostať pokutu od 500 do 1 000 USD (cca od 450 do tisíc eur).

ČÍNA: Kvet jazmínu



V máji 2011 úrady v Pekingu oznámili zákaz predaja jazmínových kvetov na miestnych trhoch, a to z politických dôvodov. Túto rastlinu nemožno v Číne predávať, kupovať, nosiť ju a dokonca ani o nej hovoriť, keďže internetom začali kolovať anonymné výzvy na čínsku „jazmínovú revolúciu“, ktorá odkazovala na povstanie v Tunisku známe ako revolúcia, ktorá spustila Arabskú jar.



USA: Vajíčka Kinder Surprise



Sú v USA zakázané a rovnako je zakázaný aj ich dovoz. Zákaz začal platiť už v 30. rokoch minulého storočia. Tamojšia legislatíva totiž nariaďuje, že akékoľvek jedlo s „nejedlým predmetom“ je mimo zákona, a to vrátane hračiek vo vnútri cukroviniek.



Zákonodarcovia to vtedy odôvodnili tým, že predstavujú riziko udusenia. Hoci sú kinderká zakázané, mnoho ľudí sa pokúšalo túto pochúťku do krajiny prepašovať. Len v roku 2015 colníci zabavili 30 000 kinderiek a rozdali mastné pokuty. Našťastie pre milovníkov tejto cukrovinky bola v roku 2017 vydaná nová verzia s názvom Kinder Joy s vajíčkami a hračkami zabalenými do dvoch polovíc. Táto bezpečnejšia verzia cukríka je povolená.

