Odstrihnúť cirkev od štátnych peňazí alebo nechať všetko po starom? Zdá sa, že pre to hrozí nový spor v súčasnej koalícii. Otvorili ju liberáli z SaS, ktorí navrhujú veľkú reformu financovania cirkví. Premiér Igor Matovič však o tom nechce ani počuť a kolegom z vlády poslal štipľavý odkaz. Kým politici sa nevedia dohodnúť, ľudia si našli vlastný spôsob, ako vyjadriť nesúhlas s financovaním náboženskej obce zo štátneho. Vystupujú z cirkvi!

Daňoví poplatníci sa na cirkvi každý rok skladajú sumou vyše 50 miliónov eur. Ide o sumu, ako chce vláda napríklad odmeniť pracovníkov v prvej línii počas pandémie koronavírusu. Strana SaS Richarda Sulíka preto navrhla začať debatu o veľkej zmene. „Sme presvedčení, že každý sa dokáže rozhodnúť slobodne, či zo svojich daní cirkev podporí, alebo nie. Takouto zmenou by sme v rozpočte ušetrili 52 miliónov eur. Uznávame význam náboženstva a cirkví v morálno-etických otázkach, avšak je na mieste začať celospoločenskú debatu, či by sa tieto peniaze nedali využiť lepšie,“ napísali liberáli na sociálnej sieti.

Navrhujú, aby boli cirkvi financované cez dobrovoľné príspevky z dane z príjmov občanov.„Nehovoríme však o zrušení finančnej podpory pre sakrálne pamiatky, ktoré sú dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva,“ vysvetľuje poslanec NR SR za SaS Miroslav Žiak.

Koľko sa poskladáme na cirkvi rok 2020 - 51,7 mil. eur

rok 2021 - 54,1 mil eur

rok 2022 - 56,4 mil. eur

rok 2023 - 58,9 mil. eur

Neprešlo ani 24 hodín a saskári sa dočkali štipľavej odpovede od premiéra. „Spôsob, keď SaS akúkoľvek cirkev vyhlási najprv de facto za príživníkov, je najhorší možný spôsob, ako poctivú diskusiu začať. Nedovolím preto, aby diskusiu na túto tému viedol niekto, pre koho sa svet začína a končí v jeho peňaženke,“ odkázal Matovič kolegom z vlády.

„Až keď budú doriešené otázky reštitúcií a všetkých finančných nárokov cirkví, bude možné pracovať s finálnym návrhom na odluku cirkví od štátu,“uviedlo ministerstvo kultúry, ktorému šéfuje nominantka OĽaNO Natália Milanová.

Anketa Mali by byť cirkvi financované zo štátneho rozpočtu tak ako doteraz? Áno 18%

Nie 82% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Do koaličných liberálov si kopol aj bývalý premiér. „Strana SaS a jej líder Richard Sulík by sa mala v prvom rade sústrediť na to, ako pomôcť slovenskej ekonomike a ľuďom, aby nestratili zamestnanie a sociálne istoty,“ zverejnili na oficiálnej stránke strany Hlas - sociálna demokracia Petra Pellegriniho. „Považujeme súčasný stav za vyvážený a nie je dôvod niečo na ňom zásadne meniť. Za vlády Petra Pellegriniho došlo k historicky najvyššiemu zvýšeniu miezd duchovných, pretože cirkev zohráva v duchovnom živote Slovenska dôležitú úlohu,“ uviedli.

