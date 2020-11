Minister dopravy Andrej Doležal dnes ohlásil pesimistické signály o začiatku lyžiarskej sezóny. Uviedol, že Slovensko nepôjde proti prúdu a prispôsobí sa začiatkom lyžiarskej sezóny ostatným krajinám EÚ. Medzi krajinami totiž existuje dohoda, že si nebudú navzájom kradnúť turistov a umelo zvyšovať mobilitu obyvateľstva.

Nemecko chce, aby lyžiarske strediská v EÚ ostali zatvorené do 10. januára. V snahe o zamedzenie šírenia infekcie nového koronavírusu sa na tom bude snažiť dohodnúť aj s ďalšími členskými krajinami EÚ. „Poviem to otvorene, nebude to ľahké, no pokúsime sa o to,"oznámila nemecká kancelárka Angela Merkelová. Túto snahu vítajú aj Taliansko a Francúzsko, Rakúsko sa rázne ohradilo.

Anketa Mala by EÚ pri otváraní lyžiarskych stredísk postupovať jednotne? Áno, lebo všetci potom pôjdu tam, kde už budú strediská otvorené. 41%

Nie, keď je človek na čerstvom vzduchu, riziko nákazy je nízke. 46%

Neviem, zimným športom sa nevenujem. 5%

Vôbec s tým nesúhlasím. 8% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Ak by sa Taliansko rozhodlo zatvoriť všetky lyžiarske vleky bez podpory Francúzska, Rakúska a ďalších krajín, tak by talianski turisti riskovali, že sa nakazia na lyžovačke v zahraničí a nákazu tak prinesú nazad domov," povedal taliansky premiér Giuseppe Conte.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron začiatkom týždňa uviedol, že lyžiarske strediská v jeho krajine budú do konca roka zatvorené. Avizoval tiež, že o dátume otvorenia zimnej sezóny bude konzultovať s partnermi s EÚ.

Nesúhlas s plánmi na odklad lyžiarskej sezóny však naopak vyjadrilo Rakúsko. Tamojšia ministerka pre cestovný ruch Elisabeth Köstingerová uviedla, že v odklade nevidí nijaký prínos. „Zimná dovolenka v Rakúsku bude bezpečná. Naše spoločnosti vypracovali komplexnú bezpečnostnú koncepciu pre lyžovačky," povedala v rozhovore pre noviny nemeckej mediálnej skupiny Funke.

Slovenské lyžiarske strediská sa o opatreniach na túto sezónu dozvedia najskôr budúcí týždeň. Plány sa nepodarí odovzdať na najbližšiu pandemickú komisiu. „Ale ja som stále presvedčený, že budúci týždeň by sme mohli strediskám oznámiť výsledok, čo ďalej so zimnou sezónou," poznamenal minister.

„Z našej strany je to stále len návrh, za akých podmienok by sa strediská mohli otvoriť. Je to celé postavené najmä na testovaní v kombinácii s opatreniami," uviedol minister s tým, že detaily nechce prezrádzať skôr, ako sa s materiálom oboznámia odborníci a následne pandemická komisia a krízový štáb.

Úvahy o začiatku lyžiarskej sezóny až začiatkom budúceho roka sú zatiaľ podľa Doležalových slov iba signálmi, preto nechce špekulovať. „Ale tá situácia naozaj nie je dobrá,"dodal s tým, že európske krajiny budú v tomto postupovať koordinovane.