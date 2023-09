Niekto sa snaží čierne fľaky umyť v presvedčení, že je to špina, iní ich väčšinou poodkrajujú alebo jednoducho celý karfiol vyhodia do koša s tým, že je pokazený. Ale kto to robí správne? Naozaj by ste nemali jesť čierne časti?



Podľa článku Huffington Post škvrny na karfiole nie sú príznakmi infekcie, ale zvyčajne ide o oblasti, kde zelenina začala starnúť a oxidovať, čo sa môže vyskytnúť v dôsledku vystavenia vzduchu a svetlu.

Ide v podstate o prirodzený proces, podobný tomu, keď jablko po rozkrojení zhnedne. Takže tak, ako to robíme s jablkami, môžeme úplne pokojne zjesť aj karfiol, aj keď má na sebe nejaké tmavé fľaky.



Oxidačný proces nevedie k tvorbe škodlivých zlúčenín a je prirodzenou reakciou medzi fenolmi a kyslíkom, takže pri konzumácii karfiolu nemusíte mať žiaden strach o svoje zdravie.

To ale neznamená, že karfiol môžeme jesť v akomkoľvek stave. Ak sú fľaky malé a karfiol inak vonia a pôsobí sviežo, čiže je chrumkavý, pokojne ho zjedzte s tým, že predtým vyrežete čierne časti. Ak sú však škvrny rozsiahle, karfiol páchne alebo má slizkú štruktúru, sú to znaky, že sa zelenina pokazila a je lepšie ju vyhodiť.



Okrem viditeľných škvŕn si všímajte aj farebné zmeny, napríklad žltnutie, no dobrým indikátorom je aj náš nos: čerstvá zelenina by nemala vydávať silný nepríjemný zápach.



Napokon, veľa o jeho stave môže napovedať aj jeho textúra: čerstvý karfiol je tvrdý a chrumkavý.



A čo by sa mohlo stať, keby sme pokazený karfiol zjedli? Nič vážne, aj keď sa môže objaviť bolesť brucha a hnačka, ale radšej to neskúšajte!



A čo robiť, aby vydržal dlho čerstvý? Skladujte ho vo vzduchotesnej nádobe v chladničke, pretože nízka teplota a vlhkosť spomaľujú oxidačný proces. Karfiol tiež pred uskladnením neumývajte.

