Európska lieková agentúra (EMA) neodporučila používanie ivermektínu na prevenciu a liečbu choroby COVID-19. Podľa úradu je prípustné len v rámci dobre navrhnutých klinických štúdií - teda v regulovaných dávkach a pod dohľadom odborníkov.

V EÚ sú tablety s ivermektínom schválené na liečbu niektorých parazitických ochorení, zatiaľ čo prípravky s obsahom ivermektínu sú schválené na ošetrenie kožných ochorení, ako je napríklad ružovka (rosacea). Ivermektín je tiež povolený na veterinárne použitie pre široké spektrum druhov zvierat, a to proti vonkajším či vnútorným parazitom.

Lieky s ivermektínom nie sú v EÚ povolené na použitie proti covidu a EMA nedostala žiadnu žiadosť o takéto použitie, uvádza sa vo vyhlásení. Agentúra preskúmala najnovšie publikované dôkazy z laboratórnych štúdií, pozorovacích štúdií, klinických štúdií a metaanalýz.

V rámci laboratórnych štúdií sa zistilo, že ivermektín môže blokovať replikáciu SARS-CoV-2 - vírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19) -, avšak pri oveľa vyšších koncentráciách ivermektínu, ako sú teraz povolené. Výsledky klinických štúdií boli rôzne, pričom niektoré štúdie nepreukázali žiadny prínos a iné hlásili potenciálny prínos, uvádza sa vo vyhlásení.

Väčšina štúdií, ktoré preskúmala agentúra EMA, nebola rozsiahla a mali i ďalšie obmedzenia, vrátane rôznych režimov dávkovania a použitia súbežne užívaných liekov. Na základe toho EMA dospela k záveru, že v súčasnosti dostupné dôkazy nie sú dostatočné na podporu použitia ivermektínu pri liečení COVID-19 mimo klinických štúdií.

Aj keď je ivermektín všeobecne dobre tolerovaný v dávkach povolených pre iné indikácie, jeho vedľajšie účinky by sa mohli zosilňovať pri oveľa vyšších dávkach, ktoré by boli potrebné na získanie takej koncentrácie ivermektínu v pľúcach, aká by bola účinná proti vírusu. „Toxicitu, keď sa ivermektín používa vo vyšších ako schválených dávkach, nemožno vylúčiť,“ uviedla EMA.

EMA preto dospela k záveru, že použitie ivermektínu na prevenciu alebo liečbu COVID-19 v súčasnosti nemožno odporúčať mimo kontrolovaných klinických štúdií.