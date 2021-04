Novú nemocenskú dávku tehotenské začne Sociálna poisťovňa vyplácať od 1. apríla. Nárok na ňu budú mať každý mesiac budúce mamičky, ktoré dosiahli 13. týždeň tehotenstva až do jeho ukončenia.

Viacero budúcich mamičiek potešila správa o vyplácaní novej dávky tehotenské. V období pred pôrodom pomôže odľahčiť rodinný rozpočet. „Mňa ako budúcu matku to veľmi potešilo. Predsa len prvé dieťa a prvá výbava nie je úplne najlacnejšia záležitosť. Teším sa že môžem využiť túto možnosť na kúpu potrebných vecí,“ hovorí Monika (27) z Brezna.

„Škoda len že to neprišlo skôr, isto by to pomohlo mnoho mamičkám a mladým rodinám, keďže v tejto dobe sa každé euro zíde ktorá je už v piatom mesiaci,“ dodáva budúca mamička, ktorá je už v piatom mesiaci.

Anketa Mali by mamičky dostávať peniaze aj počas tehotenstva? Áno, určite im to pomôže pokryť výdavky spojené s bábätkom. 62% Nie, veď potom dostanú materskú a rodičovský príspevok. 27% Neviem, mňa sa to netýka. 11% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Čo musíte splniť

Nárok na dávku budú mať tehotné ženy od začiatku 13. týždňa tehotenstva, teda od ukončenia prvého trimestra. Dostanú ho aj mamičky, ktoré sú vo vyššom štádiu tehotenstva, avšak spätne sa vyplácať nebude.

Budúce mamičky však musia splniť jednu dôležitú vec. „Podmienkou tohto nároku je, rovnako ako v prípade materského, aspoň 270 dní nemocenského poistenia ženy v posledných dvoch rokoch, ale aj jeho existencia v deň podania žiadosti na poskytnutie dávky,“ uviedla hovorkyňa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Daniela Rodinová.

Aj popri inom príjme či dávke

Výbornou správou je, že tehotenské budú vyplácať aj popri výplate alebo vyplácaní inej dávky, ako napríklad rodičovský príspevok. „Zákon o sociálnom poistení zároveň nevylučuje súbežné poberanie tehotenského a iných nemocenských dávok,“ upresnila Rodinová. Medzi oprávnene žiadateľky patria všetky zamestnankyne, nemocensky poistené podnikateľky, dobrovoľne poistené osoby, ale aj každá žena, ktorá má prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyňa) alebo poberania rodičovského príspevku (SZČO). Pozor, nesmiete mať nedoplatky v Sociálnej poisťovni.

Koľko dostanete

Tehotenský príspevok budú vyplácať do dňa pôrodu alebo potratu. Výška vyplácanej dávky sa bude odvíjať od hrubej mzdy. „Tento príspevok bude predstavovať 15 % denného vymeriavacieho základu s tým, že nesmie byť nižší ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu,“ uviedla hovorkyňa rezortu práce. V praxi to znamená, že ak maximálny denný vymeriavací základ na rok 2021 je v sume 71,80 eur, tehotenské od 1. apríla 2021 bude v minimálnej výške 7,18 eur a maximálnej výške 10,77 eur na deň.

Každá tehotná žena si prilepší počas 30-dňového kalendárneho mesiaca minimálne o 215,50 eur a maximálne o 323,20 eur. V prípade 31-dňového kalendárneho mesiaca to bude minimálna suma 222,60 a maximálne 333,90 eur.

Kde o dávku požiadate: Čítajte na ďalšej strane >>>