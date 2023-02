Prvú zvýšenú penziu dostanú rodičia pracujúcich detí, ktorí sú už na dôchodku, koncom tohto roka. Časť rodičov však rodičovský bonus nedostane, a to napriek tomu, že ich synovia a dcéry pracujú a platia odvody. Na Sociálnu poisťovňu sa totiž obracia čoraz viac detí, ktoré svojim rodičom prispievať na starobu nechcú. Môžu tak spraviť buď online alebo priamo na pobočke.

Podľa ministra práce Milana Krajniaka dostane rodičovský bonus približne 820-tisíc dôchodcov. Toto číslo však bude v skutočnosti oveľa menšie, keďže čoraz viac pracujúcich detí nechce prispievať svojim rodičom na starobu. Buď majú zlé rodinné vzťahy, alebo boli v náhradnej starostlivosti, alebo by rodičovský bonus dopriali radšej otcovej družke alebo matkinmu druhovi. Podľa našich informácii už v tejto súvislosti kontaktovalo poisťovňu vyše 8-tisíc Slovákov.

Zatiaľ čo v prvých dvoch prípadoch stačí vyplniť a poslať potrebný formulár, so zasielaním príspevku pre družku či druha to také jednoduché nebude. „Aby mohol v tomto prípade vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok, je potrebné, aby priateľ/priateľka jedného z rodičov mal právoplatné súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov,“ vysvetľuje hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Čas sa však kráti. Vyplniť a podať vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok máte iba do 28. februára, čo je dnes. Formulár nájdete na internetovej stránke Sociálnej poisťovne, ale aj na všetkých pobočkách. Vyhlásenie môžete poslať aj poštou, avšak váš podpis musí byť overený notárom. „Do 28. februára 2023 – osobne, poštou alebo elektronicky bez návštevy pobočky (cez slovensko.sk alebo elektronický účet poistenca),“ píše sa na stránkach Sociálnej poisťovne. Ak tento formulár podáte, vašim biologickým rodičom nárok na poberanie príspevku automaticky zanikne.

Rovnaký postup platí aj v prípade, ak si pracujúce dieťa želá posielať príspevok iba jednému rodičovi. V takomto prípade vyplníte údaje len o jednom rodičovi, ktorému si rodičovský dôchodok neželáte zasielať. Dobre si to však rozmyslite, pretože platnosť vyhlásenia trvá počas ďalších 5 rokov. V prípade, že si deti želajú, aby bol ich rodičom priznaný rodičovský dôchodok, nie je potrebné urobiť nič. Nárok vznikne automaticky.

