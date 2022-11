Sumy minimálnych dôchodkov by sa mali od roku 2024 opätovne naviazať na výšku životného minima. Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, má minimálny dôchodok znova dosahovať 136 percent zo sumy životného minima.

Suma minimálnej penzie sa má zvyšovať za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o 2 percentuálne body, od získania 39 rokov poistenia o 3 percentuálne body, od 49 rokov poistenia o päť percentuálnych bodov a od nadobudnutia 59 rokov poistenia o sedem percentuálnych bodov.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.

Opätovné naviazanie súm minimálneho dôchodku na životné minimum rezort práce a sociálnych vecí zdôvodňuje zhoršujúcou sa sociálno-ekonomickou situáciou, najmä nárastom inflácie. Týmto krokom podľa ministerstva zostane účel minimálneho dôchodku, teda aby sa poberateľ dôchodku ako jednotlivec neocitol v stave hmotnej núdze, zachovaný.

Ministerstvo práce očakáva, že životné minimum na plnoletú fyzickú osobu by v júli 2023 mohlo predstavovať 256,75 eura. Suma minimálnej penzie pri 30 rokoch dôchodkového poistenia by tak mohla od roku 2024 stúpnuť o 14,90 eura zo súčasných 334,30 eura na 349,20 eura. Pri 40 rokoch dôchodkového poistenia by mohlo ísť o nárast o 24,6 eura, teda z 378,50 eura na 403,10 eura.

