Staršie české bankovky prestanú od júla platiť. Posledný deň, kedy si za ne budete môcť niečo kúpiť je štvrtok 30. jún 2022. Po tomto dátume však bude stále možné si tieto bankovky vymeniť.

„K 30. júnu 2022 skončí platnosť týchto vzorov bankoviek: 100 Kč vzorov 1995 a 1997, 200 Kč vzorov 1996 a 1998, 500 Kč vzorov 1995 a 1997, 1000 Kč vzoru 1996 a 2000 Kč vzorov 1996 a 1999,“ uviedla Česká národná banka ČNB na svojom webe.

Bankovky, ktorých platnosť končí rozpoznáte jednoducho podľa jedného prvku. „Sťahované staršie vzory bankoviek sa od tých, ktoré ďalej zostávajú v obehu, najľahšie rozpoznáte na základe šírky strieborného pruhu – ochranného prvku, ktorý vertikálne pretína bankovku,“ vysvetlila ČNB.

„Tento prúžok je pri sťahovaných bankovkách úzky a jeho farba sa pri naklopení nemení, zatiaľ čo najnovšie vzory bankoviek majú prúžok širší, ktorý pri naklopení mení farbu z hnedofialovej na zelenú,“ spresnila banka.

Ak ste doma našli takúto bankovku, môžete si ich vymeniť na pokladniach všetkých bánk a v siedmich územných zastúpiteľstvách ČNB v Prahe, Brne, Ostrave, Hradci králové, Českých Budejoviciach, Plzni a Ústí nad Labem do 30. júna 2024.

Pre tých, ktorí by to nestihli alebo by jednoducho zabudli, existuje stále možnosť.„Od 1. júla 2024 už bude výmena prebiehať iba v pokladniach ČNB, avšak po neobmedzenú dobu,“ dodala ČNB.

