Nič nenasvedčovalo tomu, že by sa niečo tak tragické mohlo stať. Manželka Otta Weitera nečakane umrela v noci zo stredy na štvrtok. Pre speváka to bol obrovský šok, z ktorého sa len ťažko spamätáva. Je to o to smutnejšie, že jeho láska mala len 47 rokov.



Bohužiaľ, náhla cievna mozgová príhoda sa dotýka aj čoraz mladších ročníkov. Štvrtina pacientov ju dostane pred dosiahnutím veku 60 rokov a až 15 percent vo veku menej ako 45 rokov. Ročne postihuje až 35-tisíc Slovákov. Tieto tri zásady však môžu zachrániť život.



1. Konajte rýchlo



Cievna mozgová príhoda udiera rýchlo a často bez varovania. No sprievodné príznaky, spôsobované nedostatočným okysličením mozgu, bývajú natoľko zreteľné, že postihnutý alebo jeho blízki dokážu vyhľadať odbornú pomoc alebo zavolať záchranku.



2. Spoznajte príznaky



U postihnutého sa objavia niektoré z nasledujúcich príznakov, preto spozornite, ak si ich všimnete.

- Oslabenie polovice tela.

- Strata citlivosti a tŕpnutie.

- Poruchy zraku ako výpadok polovice zorného poľa, slepota na jedno oko, dvojité videnie.

- Zhoršenie artikulácie, vyslovovania slov alebo celková strata reči.

- Závraty, problém s rovnováhou.

- Silná bolesť hlavy bez zjavnej príčiny.

- Zmeny nálady, myslenia, problémy s pamäťou.



3. Volajte záchranku



Keď spozorujete spomínané príznaky, ktoré ste u seba alebo druhej osoby dosiaľ nevideli, volajte bezodkladne záchrannú službu na čísle 155. V žiadnom prípade pacienta nenechávajte osamote ani mu nedovoľte zaspať. Neváhajte skontaktovať lekára ani v prípade, ak spomínané príznaky odrazu ustúpia - môže ísť o varovnú predzvesť blížiaceho sa problému.

Mohlo by vás zaujímať: