Stojíme pred treťou vlnou pandémie a doplatia na ňu najmä neočkovaní. Odkladanie vakcíny teraz ľutuje aj Tibor (29), ktorý skončil na kyslíku v nemocnici. Je hospitalizovaný na Infekčnej klinike na Kramároch. Bez pomoci lekárov a prístrojov by sa vôbec nemohol nadýchnuť.

„Nie som žiadny antivaxer, ale nebral som to tak vážne, lebo som necestoval a mal som veľa roboty. Ale v jeden pracovný deň sme to všetci dostali a už bolo neskoro,“ priznal na videu, ktoré zverenila Univerzitná nemocnica Bratislava na svojom účte na sociálnej sieti.

Anketa Aký je váš postoj k očkovaniu? Áno, som očkovaný/á. 53% Uvažujem nad tým, ale ešte som sa nerozhodol/la. 2% Nie som očkovaný a ani sa nedám! 45% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Beriem to ako veľkú zásadnú chybu, že som nebol očkovaný, nakoľko teraz som v nemocnici a potrebujem kyslík, aby som vedel dýchať. Bez neho to nejde. Vyzval by som určite všetkých ľudí, nech to berú vážne a nech neohrozujú druhých ľudí a hlavne seba,“ priznal mladý muž.

„Ak je to to najmenej, čo môžeme spraviť - sa dať zaočkovať, tak by fakt som každému odporučil, čo najrýchlejšie to spraviť a neváhať nad tým absolútne. Keby sa dal vrátiť čas, okamžite sa očkujem,” povedal v otvorenej spovedi.

Paradoxne Tibor sa dal ešte v zime zaočkovať proti pneumokokom aj chrípke. Žiaľ, na jeden termín na očkovanie proti koronavírusu nešiel a neskôr už na to zabudol. Až kým sa nedostal do nemocnice. „Je to obrovská chyba, že som sa nebol dať očkovať, lebo určite by som nebol v takomto stave, keby som bol očkovaný,“ dodal Tibor s tým, že vyzýva aj ostatných k očkovaniu.

Spočiatku mal len mierny priebeh ochorenia. Už po troch dňoch mal každý deň horúčky a cítil sa veľmi slabý. Pohoršilo sa mu na ôsmy deň. Oxymeter mu ukázal saturáciu kyslíka v krvi len niečo nad 70. Okamžite volal záchranku. Lekári pritom odporúčajú konať už vtedy, keď kyslík klesne zo 100 na 90.

„Odvtedy som na kyslíku a všetci sa tu o mňa pekne starajú, aby saturácia v krvi bola lepšia a ׅsnáď o týždeň som bol aj doma,“ dúfa mladík.

Mohlo by vás zaujímať: