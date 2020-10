Najprv nás zaregistrovali a na formulár nalepili kód, ktorý neskôr priradili aj k našej vzorke. Tú nám odobrali vonku pracovníci laboratória v ochranných oblekoch, s okuliarmi, respirátormi a so štítmi.

Základom vyšetrenia je ster z nosohltanu, jednoducho povedané z nosa, pretože práve tam sa nachádza vírus. Odber musí urobiť kvalifikovaný zdravotnícky personál - tak by to malo byť aj počas plošného testovania. Nie je to príjemné, ale trvá iba desať sekúnd. „Výter sa robí z nosohltana tenkou tyčinkou, ktorá sa potom vytrepe do skúmavky, v ktorej je roztok,“ vysvetľuje lekárka Katarína Schwarzová z laboratória Alpha medical v Bratislave.

Anketa Pôjdete sa dať otestovať? Áno, aspoň to môžem spraviť pre zlepšenie situácie. 56%

Nedá sa mi v tom čase. 0%

Neviem, mám obavy o svoje zdravie. 6%

Určite nie. 38% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Odber je síce nepríjemný, no určite nie je bolestivý. Akurát sa vám do očí môžu nahrnúť slzy. Lekárka potvrdila, že pri odbere nič nehrozí. V žiadnom prípade vám nikto neurobí dieru do mozgu. Ide totiž o jednu z mnohých dezinformácií, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach. S paličkou sa pracovník dostane maximálne do nosovej dutiny.

Skúmavku zdravotník uzatvorí, premieša a nakvapká z nej na platničku. Sledovali sme, ako sa tekutina zo skúmavky vpíja do papierika na platničke. Práve na tej sa nachádzajú protilátky - ak máte v sebe koronavírus, začnú reagovať. „Antigénom (protilátkou - pozn. red.) je ostník z koruny koronavírusu. Práve naň sa naviažu protilátky a v prípade, ak sa tam koronavírus nachádza, tak látky doslova zasvietia. Protilátka je značená fluorescenčnou sondou, čo vyhodnocuje analyzátor,“objasnil riaditeľ spomínaného laboratória Peter Lednický.

Na výsledok sme čakali 30 minút. Práve čakanie bolo pre nás najviac stresujúce. Aj pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných opatrení ako sú nosenie rúška, dodržiavanie odstupu či dezinfekcia rúk, nikdy neviete, či ste vírus niekde nechytili.

Platničku s našou konkrétnou vzorkou po pol hodine vložili do prístroja, takzvaného analyzátora. Ten za pár sekúnd zobrazil negatívny výsledok. V prípade rýchlotestov nakúpených štátom sa výsledok zobrazí priamo na platničke. Ak bude výsledok pozitívny, ukážu sa dve čiarky ako pri tehotenskom teste. Pri negatívnom výsledku sa ukáže len jedna čiarka na potvrdenie, že test je funkčný.

„V tomto prípade ide o oveľa presnejší rýchlotest, ako sú bežné rýchlotesty, čo zabezpečuje práve ten analyzátor. Technicky to znamená, že tento prístroj je schopný zachytiť aj asymptomatických jedincov, teda tých, ktorí ešte nemajú žiadne príznaky ochorenia,“doplnil Lednický.

Zachráni nás testovanie pred lockdownom? Čítajte na ďalšej strane >>>