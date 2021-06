Drvivá väčšina mobilných odberných miest, tzv. momiek, už od zajtra končí. Štát však bude negatívne testy naďalej vyžadovať. Kde sa bude dať po novom testovať? Ministerstvo zdravotníctva oficiálny zoznam stále nezverejnilo. Nám sa podarilo získať zoznam odberných miest, kde vám test urobia zadarmo, no má to háčik!

Časy, keď sme sa každých 7 dní chodili síce „dobrovoľne nasilu", ale aspoň zadarmo testovať, sú, zdá sa, definitívne preč. Je už takmer isté, že bezplatné antigénové testovanie končí. „Bola veľká kritika, že štát na to míňa neefektívne peniaze, tak teraz to tak nebude," komentoval to štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Kamil Száz.

Štát ale negatívne testy bude vyžadovať naďalej. Podľa Úradu verejného zdravotníctva negatívny test potrebujete napríklad v interiéroch akvaparkov, musia ho mať diváci a súťažiaci na športových podujatiach, potrebujete ho v prevádzkach, ktoré organizujú svadobné hostiny či kary, ale aj pri návšteve domova sociálnych služieb a niektorí lekári vás bez testu nevyšetria.

Negatívny test potrebujú aj nezaočkovaní, ktorí chcú vycestovať za hranice, a to aj pri ceste do „bezpečnej" zelenej krajiny na cestovateľskom semafore. V čase letných dovoleniek zrejme bude po testovaní zvýšený dopyt.

Možností, kde sa budete môcť dať od štvrtka otestovať, však výrazne ubudne. Momkám k 30. júnu končia zmluvy so štátom. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský už avizoval, že nezaniknú všetky. Zo 600 ich zostane otvorená necelá stovka, no ich fungovanie sa výrazne zmení.

Po novom v nich budú robiť najmä PCR testy. Háčik je v tom, že poisťovňa vám PCR test preplatí len v prípade, že máte podozrenie na koronavírus alebo ste boli v kontakte s infikovanou osobou. V opačnom prípade si ho musíte zaplatiť z vlastného vrecka. Cena sa pohybuje okolo 60 eur.

Antigénové testy sa budú naďalej vykonávať, no od 1. júla už za poplatok. Súkromníci ich ponúkajú od 10 eur.