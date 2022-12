Máte už vyčistené čižmičky a poslúchali ste po celý rok? Potom sa môžete tešiť a zajtra si nájdete jednu alebo viac sladkostí, podľa toho, ako to bolo počas roka s vaším správaním. Sviatok svätého Mikuláša, ktorému sa tešia najmä deti, je najmä o sladkostiach a preto sme pripravili veľký test obľúbených figúrok. Ktorá je podľa odborníčky na výživu pre deti najvhodnejšia a čo ďalšie radí pridať do mikulášskeho balíčka?

Pri všetkých potravinách, sladkosti nevynímajúc, sa oplatí čítať obaly a študovať rozdiely medzi jednotlivými výrobkami. Na pamäti treba mať, že čo sa v zložení nachádza na prvom mieste, toho je najviac. V mnohých sladkostiach je na prvom mieste cukor. „Jeho príjem vzrástol za posledné roky niekoľkonásobne. Všetci si však uvedomujeme riziká nadmerného príjmu cukrov v najrozličnejších formách, keďže predstavuje rizikový faktor nielen pre dospelých, ale najmä pre deti. Dnes je obsiahnutý v širokom spektre potravinárskych produktov, o mikulášskych figúrkach nehovoriac,“ upozornila odborníčka na zdravú výživu Zdenka Havettová. Ak sa vám už nepodarí kúpiť figúrku z kvalitných ingrediencií, odborníčka radí držať sa hesla, menej prísad je viac.

Figúrky, ktoré sme do testu vybrali, mali rôzne príchute či obsah. Ich zloženie sa však veľmi nelíšilo. „Žiadne výrazné rozdiely som nenašla, všetky figúrky majú podobné zloženie a ingrediencie. Obsah nie je síce veľmi lákavý, jednou figúrkou však nič nepokazíte, len to netreba s nimi preháňať. Pozrite sa aj po iných možnostiach, ktoré by mohli tvoriť obsah mikulášskeho balíčka pre vaše deti a vnúčatá,“ radí lektorka Zdenka Havettová.

Pred pár rokmi sme si spolu s čokoládovým Mikulášom našli v balíčku jablko, mandarínku, orechy alebo aj zemiak. Dnes ju nahrádza čokoláda či cukríky. Odborníčka znovu radí nepreháňať to s množstvom. „Jednej čokoládovej figúrky sa naozaj báť nemusíme, aj keď obsahuje viac cukru. Nevhodnejšie je množstvo skonzumovaných čokoládových figúrok počas dňa,“ hovorí odborníčka na výživu a pridáva radu: „Doplňte deťom ,výslužku' aj o čerstvé sezónne ovocie a ďalšie chutné dobroty. Pridala by som ovocné kože, sušené jablká, orechy (ak nie sú alergie), ovocné tyčinky bez pridaného cukru, pečené a zdobené medovníčky, detské výživy, sušené ovocie, detské chrumky,“ dodáva Zdenka Havettová.



