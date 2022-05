Slovenská obchodná inšpekcia zverejnila dôležité upozornenie. V jednom z reťazcov sa už dva roky predáva výrobok, ktorý môže byť podľa inšpektorov rizikový. Ak ste ho kúpili aj vy, nemali by ste ho ďalej používať. Vrátia vám peniaze aj bez bločka?

Spoločnosť Kaufland dobrovoľne sťahuje z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa z predaja produkt Spice & Soul multifunkčný krájač. V predajniach bol krájač v predaji od júla 2020.

„Za nepriaznivých okolností by sa z výrobku mohli oddeliť/odrezať čiastočky plastov, ktoré by následne mohli spôsobiť poranenie. Zákazníci by mali preto bezpodmienečne vziať na vedomie, že predmetný výrobok bol stiahnutý z predaja a je nevyhnutné, aby sa vyhli jeho ďalšiemu používaniu," upozornili inšpektori.

Obchodný reťazec sa zákazníkom za nepríjemnosti ospravedlnil a uviedol, že zákazníci môžu zakúpený produkt vrátiť v ktorejkoľvek predajni. „Budú im vrátené peniaze aj bez predloženia pokladničného dokladu," doplnil obchod.