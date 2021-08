V prvom veľkom zlosovaní, v nedeľu o 20.30 h na Jednotke RTVS bude vylosovaných päť ľudí, ktorí môžu vyhrať prémiu 100 000 eur. Ak chcú ľudia zabojovať o prémiovú výhru, budú musieť do 20 sekúnd od zazvonenia zdvihnúť telefón a počas hovoru na výzvu moderátora povedať heslo vyobrazené počas vysielania na obrazovke.

Od pondelka do piatka bude vo vysielaní RTVS o 18.50 h vylosovaných ďalších 125 šťastlivcov, ktorí získajú ceny od 1 000 do 10 000 eur. Každý deň získa päť ľudí po 10 000 eur a 20 ľudí po 1 000 eur. V elektronickom losovaní raz týždenne 10 000 ľudí získa 100 eur. Ministerstvo financií zaregistrovaným už poslalo esemesku, že v prípade výhry ich bude kontaktovať.

Do očkovacej prémie sa môže prihlásiť každý, kto sa dal zaočkovať na Slovensku, má tu trvalý pobyt a je starší ako 18 rokov. Potrebné je registrovať sa na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk. Zapojiť sa môžu všetci, bez ohľadu na to, kedy a akou vakcínou sa dali zaočkovať. Ak majú za sebou jednu dávku, do žrebovania budú zaradení jedenkrát. Ten kto už absolvoval očkovanie oboma dávkami, je do žrebovania automaticky zaradený dvakrát.

Minister financií Igor Matovič informoval, že do utorka 10. augusta sa do lotérie zaregistrovalo 500 tisíc ľudí. Zaočkovaných je na Slovensku vyše 2,3 milióna ľudí ľudí nad 18 rokov.

Čítajte ďalej: Kto sa nemôže prihlásiť, hoci je zaočkovaný >>