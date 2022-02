TENTO liek na covid už pacienti nedostanú: Potvrdilo sa, že NEZABERÁ proti omikronu! ×

Podávanie monoklonálnych protilátok proti ochoreniu COVID-19 by sa malo približne o týždeň zastaviť. Očakáva to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Uviedla to hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.