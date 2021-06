Ste vývojár inovácií pre zdravotníctvo. Pôsobíte v tejto oblasti, takže povedzte, prečo by sa ľudia mali dať zaočkovať?

- Vírus využíva ľudské bunky na to, aby sa reprodukoval. Dostane sa do bunky a kopíruje sa. Každých niekoľko miliónkrát sa kópia pomýli a je trochu iná. To sú vlastne tie mutácie. Čím viac ľudí je nakazených, tým viac sa vírus replikuje a tým je väčšia pravdepodobnosť, že vznikne nová mutácia. Dôvod, prečo je dôležité, aby sme sa očkovali, je, že musíme tomu vírusu dať čo najmenšie príležitosti na to, aby sa kopíroval a musíme mať čo najmenej nakazených. Keď sa vírus šíri, je len otázka času, kedy príde mutácia, ktorá môže zabíjať aj mladých ľudí. Môže prísť taký variant, ktorý zničí 25-ročného človeka rovnako ako 85-ročného, potom to bude dosť zlé.

Môže sa objaviť mutácia, na ktorú nebudú účinkovať vakcíny?

- Závisí to od toho, ako rýchlo sa všetci zaočkujeme. Čím ďalej to budeme naťahovať, tým je väčšia šanca, že príde mutácia, na ktorú nebudú vakcíny fungovať a potom začíname od nuly. Pol roka sa vyvíja vakcína, pol roka sa certifikuje, potom sú klinické skúšania atď.

Ako presvedčiť tých, ktorí majú obavy? Ak vám napríklad nejaká štyridsiatnička povie, že očkovanie odmieta, lebo vakcíny vyvinuli rýchlo, poriadne nepretestovali, ona chce mať ešte dieťa, čo by ste jej odkázali?

- Celá táto antivaxerská kampaň vznikla na základe zopár článkov, ktoré veľmi obskúrnym spôsobom prešli cez nejaký žurnál a cez nejakú akože odbornú verejnosť. Celý tento strach z vakcín došiel niekedy v 80., 90. rokoch, dovtedy to vôbec nebola otázka. S odstupom času boli tie „vedecké" články stiahnuté s tým, že sú nepravdivé. Tí, čo sa nechcú dať zaočkovať, žijú stále na nejakom 40-ročnom nápade, ktorý bol vyvrátený. Mladí ľudia sa opíjajú, fajčia, dávajú si do tela rôzne svinstvá, ale na druhej strane sa boja vakcíny, ktorá bola vytvorená v laboratóriu pod najprísnejšími kontrolami. Tam sa kontroluje každá ampulka, ktorá zíde z pásu, či ten pomer mRNA alebo adenovírusu je správny, a keď je tam čo i len minimálna odchýlka, stotina percenta, tak takú ampulku vyhodia. Zároveň je už odskúšaná na niekoľko miliónoch ľudí s dostatočným odstupom času a vidíme, že vakcína je bezpečná. Je väčšia pravdepodobnosť, že do vás udrie blesk ako to, že zomriete alebo budete mať nejakú vážnu komplikáciu z vakcíny.

Čiže aký je váš odkaz najmä pre mladých ľudí?

- Mal by si sa dať zaočkovať, lebo keď to neurobíš a bude tu covid desať rokov, tak je veľmi pravdepodobné, že príde nejaká mutácia, ktorá bude nebezpečná aj pre mladých. A tí, ktorí majú strach, nech si spomenú, čo robili posledný piatok v meste. Viem na sto percent garantovať, že to bolo oveľa väčšie svinstvo ako vakcína. Týka sa to nielen mladých, ale aj starších.

