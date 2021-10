Najhoršia situácia je na severe a severovýchode Slovenska, kde budú od pondelka prvé čierne okresy. Najprísnejšie opatrenia budú platiť pre Bardejov, Čadcu, Kysucké Nové Mesto, Starú Ľubovňu a Svidník. Pozitivita PCR testov v týchto okresoch je viac ako 25 %, čo znamená, že každý štvrtý otestovaný má pozitívny výsledok.

V čiernych okresoch sa už ľudia na svadbách, oslavách či večierkoch nezabavia. Takéto podujatia budú pre všetkých zakázané. Platí to aj pre podujatia v prevádzkach verejného stravovania. Zatvorené zostanú aj fitness centrá, wellness, akvaparky i prírodné a liečivé kúpele. Vyplýva to z opatrení pre čierne okresy, na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (UVZ) SR.

Ťažké časy čakajú reštaurácie, ktoré nebudú môcť pustiť nikoho do interiéru ani na terasu. Bez ohľadu na režim, aký si zvolia (základ, OTP, očkovaní), môžu mať už len okienkový predaj alebo rozvoz. V bordovej farbe mohli otvoriť pre očkovaných s tým, že pri stole mohli sedieť najviac štyria ľudia alebo členovia jednej domácnosti. Terasy sú pre očkovaných v bordovej farbe bez obmedzení.

V čiernej farbe nemôžu fungovať už ani hotely a penzióny. Kým v bordovom okrese sa môžu zaočkovaní ľudia ubytovať bez obmedzení a ubytovacie zariadenia môžu s istými limitmi fungovať aj v režime OTP, v čiernej fáze sú okrem karanténnych ubytovní zakázané.

Hromadné podujatia v čiernych okresoch budú môcť byť len pre kompletne zaočkovaných, aj to len do 100 osôb za prísnych protiepidemických opatrení. Organizátori si budú musieť povinne viesť zoznam účastníkov. To isté platí aj pre bohoslužby s rozdielom, že tie sa budú môcť konať aj v režime OTP (očkovaní, testovaní, tí, čo prekonali COVID-19).

Čo sa týka bazénov a plavární, tie môžu byť otvorené takisto len pre plne zaočkovaných, a to pre maximálny počet 10 osôb s tým, že organizované skupiny sa riadia podľa športového automatu.

V interiéroch vrátane MHD a taxíkov je povinné mať respirátor. V taxíkoch je zároveň potrebné vydezinfikovať priestory po každom zákazníkovi. V exteriéri postačí rúško, šál či šatka, a to vo vzdialenosti menej ako dva metre od ďalších osôb.

Napriek sprísneniu opatrení minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) tvrdí, že nechce ľudí trestať. „Nechceme pôsobiť reštriktívne, ale edukačne, aby ľudia pochopili, že jediná cesta je očkovať sa a dodržiavať opatrenia,“ vyhlásil minister.

Školy budú otvorené naďalej aj v čiernych okresoch. „Všetky školy pre žiakov vo všetkých okresoch sú stále otvorené. Zatvárať sa budú len na základe pozitívnych prípadov individuálne jednotlivé triedy,“ potvrdil minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

V covid automate sú v opatreniach pre čierne regióny uvedené aj nočný zákaz vychádzania či zákaz cestovania z čierneho, resp. do čierneho okresu. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský však potvrdil, že tieto obmedzenia zatiaľ nebudú platiť. „Toto zatiaľ nevnímame ako nutné. Covid automat má odporúčací charakter, rozhodujú vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva,“ vyjadril sa Lengvarský.

Podľa šéfa Inštitútu zdravotníckych analýz Mateja Mišíka sa situácia v najbližších týždňoch nezlepší. Ku koncu októbra by denne mohlo pribúdať asi 3 000 prípadov, nemocnice budú prijímať 150 až 200 pacientov za deň. Pre ochorenie COVID-19 by mohlo v októbri zomrieť 450 až 550 osôb.

V akej farbe bude váš okres si pozrite na druhej strane >>