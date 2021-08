Celý rozruch okolo firmy Sedita už pomaly utíchal. Pre keksíky sa Slováci rozdelili na dva tábory. Jedni výrobky Sedity bojkotovali či ničili kladivami, druhí ich kupovali a vyjadrovali im podporu. Medzi tých druhých patril aj poslanec SaS Miroslav Žiak, ktorému teraz za fotku so škatuľou Horaliek hrozí mastná pokuta. Podnet na neho podal Ondrej Ďurica z Republiky. V čom videl Ďurica problém, vysvetlil jeho stranícky kolega Milan Uhrík.

„Celkom jasne a otvorene propagoval na Facebooku známy potravinársky výrobok len preto, že jeho výrobca sa na adresu nezaočkovaných ľudí vyjadril, že majú sedieť doma. Pripomínam, že poslanci majú zo zákona zakázané robiť akúkoľvek reklamu súkromným firmám a výrobkom a mnohí už boli za porušenie tohto pravidla v minulosti pokutovaní,“ napísal na sociálnej sieti. Podľa zákona nesmú poslanci, ministri a ďalší politici propagovať žiadne výrobky v platenej reklame. Ak niekto tento zákon poruší, hrozí mu pokuta vo výške až 12 mesačných platov. O podnete bude preto rokovať výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.

Žiak to však nenechal bez odozvy. Na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií sa obrátil aj on, a to hneď s dvoma ďalšími podnetmi. Chce, aby preveril, či poslanci Ľuboš Blaha (Smer-SD) a nezaradený Tomáš Taraba neporušili ústavný zákon o ochrane verejného záujmu. Títo dvaja menovaní sa totiž tiež aktívne zapojili do kauzy okolo Horaliek. Na sociálne siete písali, aby si ľudia nekupovali cukrovinky od Sedity, čím podľa Žiaka šírili negatívnu reklamu. „Poslanci sú verejní funkcionári a ako takí majú presadzovať a chrániť verejný záujem. Verejný, nie svoj osobný. Na reklamu – a ani na antireklamu – nesmú používať svoje meno a tvár. To, čo Blaha a Taraba robili počas „horalkovej kauzy“, bola antireklama celkom ukážková. Podľa názoru právnikov, s ktorými komunikujem, Blaha aj Taraba prezentovali averziu k produktom spoločnosti I.D.C. Holding. Ľuboš Blaha sušienky hádzal do smetného koša, obaja vyzývali na bojkot a nekupovanie konkrétnych produktov,“ objasnil Žiak.

Podľa jeho slov Blaha aj Taraba pomocou statusov prezentovali svoj osobný názor na tému očkovania proti koronavírusu v súvislosti s negatívnou reklamou produktov Sedity a využili teda svoju osobu, meno a priezvisko a fotografie na negatívnu reklamu ich produktov. „Mám za to, že prezentovali svoj osobný záujem, a to najmä s cieľom získať politické body,“ uzavrel Žiak.

V prípade, že výbor rozhodne, že Žiak má pravdu, aj im - tak ako jemu - bude hroziť pokuta do výšky 12 mesačných platov. Plat poslanca NR SR bez rôznych príplatkov je 3 060 eur. Blahovi s Tarabom by v prípade preukázania porušenia zákona hrozila pokuta vo výške až 36 720 eur.

