Na Slovensku je potvrdený prípad legionárskej choroby. Nakazená je ňou 47-ročná pacientka, ktorá leží vo vážnom stave na ARO v Bratislave. O prípade legionárskej choroby, ktorou sa nakazila 47-ročná žena, informoval spravodajský portál TV JOJ noviny.sk. Pacientka je vo vážnom stave a leží na ARO v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Na umelú pľúcnu ventiláciu je tu napojená už 51 dní.



Legionely sú baktérie, ktoré sú všeobecne rozšírené vo vodných ekosystémoch v prírode. V umelom prostredí sa môžu tieto baktérie rozmnožovať hlavne pri nesprávnej údržbe vodovodných rozvodných systémov, a teda môžu predstavovať zdravotný problém. Dnes je popísaných približne 61 rôznych druhov baktérií rodu Legionella. Z toho pri najmenej 26 druhoch sa zaznamenali kmene infikujúce ľudí. Najrizikovejšia je Legionella pneumophila.



Baktérie rodu Legionella predstavujú zdravotné riziko najmä u starších osôb a osôb s oslabenou imunitou, u ktorých môže vyvolať ochorenie nazývané legionelóza. Väčšina zdravých ľudí s dostatočnou imunitou na to neochorie. Legionelóza sa šíri vdýchnutím vodných aerosólov (mikroskopických kvapôčok vody) infikovaných touto baktériou.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR eviduje za minulý a tento rok doposiaľ 24 úmrtí na legionelózu. Ochorenie spôsobuje baktéria z rodu Legionella, ktorá sa prirodzene vyskytuje v umelých aj v prírodných vodných systémoch a v pôde. TASR o tom v polovici septembra informovala hovorkyňa úradu Daša Račková.



Z 24 úmrtí sa podľa úradu 23 týkalo legionárskej choroby a jedno pontianskej horúčky. Najviac úmrtí úrad eviduje u ľudí starších ako 65 rokov (18).



V roku 2022 úrad evidoval celkovo 108 prípadov (85 prípadov legionárskej choroby a 23 prípadov pontiackej horúčky).



„Vo všeobecnosti platí, že najčastejšími rizikovými faktormi sú vek nad 50 rokov, pridružené ochorenia, fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, chronické ochorenia pľúc, ako aj ďalšie chronické ochorenia, napríklad kardiovaskulárne ochorenia alebo imunodeficiencia,“ priblížila hovorkyňa.

Kým pred piatimi rokmi evidoval Úrad verejného zdravotníctva niečo vyše 50 pacientov s potvrdenou legionárskou chorobou v roku 2021 ich bolo o trojnásobok viac a v roku 2022 zaznamenali 138 prípadov.



„Legionella je jeden zo štyroch najčastejších vyvolávateľov pneumónií. Legionárska choroba zvyčajne postihuje ľudí vo veku nad 50 rokov a pacientov s oslabenou imunitou. Infekcia môže prerásť aj do sepsy a multiorgánového zlyhávania a v desatine prípadov môže končiť smrťou. Nevyhnutná je preto včasná liečba,“ vysvetľuje infektológ Peter Sabaka.



Baktérii sa darí v potrubiach a ohrievačoch vody pri teplotách vody 25 až 50 °C a najmä v dlhšie stagnujúcej vode. Človek sa môže nakaziť aj vdýchnutím kontaminovaného aerosólu napr. pri sprchovaní. Lekári, ale aj odborníci na technológie preto odporúčajú ohrievať vodu teplotou nad touto hranicou, lebo pri nej baktéria pomerne rýchlo zomiera. „Veľa domácností využíva pre prípravu teplej vody zásobníkové ohrievače vody. Ak by sme zamedzili výskytu legionelly, teplota studenej vody nemá byť vyššia ako 25 °C. Tridsať sekúnd po otvorení kohútika musí vytekať voda s teplotou 50 °C. Ak nie ste dlhší čas doma, po návrate odporúčam dezinfekciu tak, že zvýšite teplotu vody na 60 °C na 20 minút,“ hovorí Alžbeta Jendrichovská zo spoločnosti Stiebel Eltron.



V umelom prostredí sa môže legionella rozmnožovať aj pri nesprávnej údržbe vodovodných rozvodov či zásobníkových ohrievačov. To, či sa napríklad v zásobníku na ohrev vody môže nachádzať legionella, možno zistiť aj čuchom. Baktériu v bojleri prezradí zvláštny zápach v miestnosti. „Jedným z dôvodov, kedy treba bojler skontrolovať, je napríklad dlhá doba ohrevu na požadovanú teplotu. Tá nám napovedá, že niečo nie je v poriadku,“ dodáva Alžbeta Jendrichovská.

