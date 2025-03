Svet by bol oveľa krajší a ekonomiky bohatšie, keby... Náprava by trvala 134 rokov. O čo ide?

Predstavte si, že budujete tím najvyššej kvality – či už v biznise, verejnej správe alebo v športe - a necháte polovicu svojich najlepších a najtalentovanejších hráčov sedieť na lavičke. Ak chcete vyhrávať, tak to nedáva to žiadnu logiku. Napriek tomu sa mnohé krajiny pri vytváraní podmienok a príležitostí pre ženy a ich talent správajú až príliš často práve takto. Deje sa to naprieč ekonomikami po celom svete. Vrátane Slovenska.