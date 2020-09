Nevesty sa tešia, hotelieri zúfajú. Nové pravidlá svadieb od 1. októbra síce povolia svadobné hostiny až do 100 ľudí, no za prísnych pravidiel. Dodržiavanie opatrení majú kontrolovať hygienici s policajtmi kedykoľvek počas noci! Ak zistia pochybenia, hrozí pokuta až 20–tisíc eur, no nezaplatia ju svadobčania, ale majitelia reštaurácií. Nové opatrenia im poriadne zdvihli tlak!

Svadby patria medzi rizikové podujatia, na ktorých sa premelie množstvo ľudí z rôznych kútov a nenosia sa na nich rúška. Pandemická komisia pôvodne navrhovala, aby boli od októbra maximálne pre 30 ľudí. To však vyvolalo vlnu nevôle, po ktorej sa celej veci chopil premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Ten najskôr vyzval ľudí na sociálnej sieti, aby mu napísali, čo by bolo ideálne podľa nich. V stredu prišiel Matovič s vlastným návrhom. „Aby sme k tomu pristupovali z pozície dobrej vôle voči ľuďom, ktorí vytúženú svadobnú hostinu chcú mať a sú ochotní dodržiavať nejaké pravidlá,“ vyhlásil Matovič.

Na svadbe tak bude môcť byť 100 hostí. Majiteľ alebo prevádzkovateľ priestoru, kde sa má svadba konať, musí do 48 hodín pred konaním svadby oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, že sa u neho bude konať hostina. Úrad potom zverejní manuál a podmienky bezpečnej svadobnej hostiny.

Rúška budú pre hostí povinné, zložiť si ich budú môcť len pri jedle, pití a fotení, ale pri všetkých ostatných situáciách áno, napríklad aj pri tanci na parkete. Svadobčania rúška mať nemusia.

Kontrolovať nosenie rúšok budú hygienici v spolupráci s políciou. Na svadbu môžu prísť hocikedy aj počas nočnej zábavy. Ak niekoho prichytia bez rúška, pokutu do 20-tisíc eur dostane majiteľ reštaurácie.

Poslankyňa za SaS Janka Cigániková sa vydávala len pred necelými dvoma týždňami, na hostine mala asi 130 ľudí. Hovorí, že keby platili nové opatrenia vtedy, ani by do toho nešla. „Ja som chcela veľkolepú svadbu, takže určite nie. Aj predtým som sa vyjadrila, že ak by boli podmienky príliš prísne, tak by som svadbu radšej odložila,“ povedala nám saskárka. Nerozumie však, prečo neplatia rovnaké pravidlá pre všetky podujatia. „Ak môže byť 1 000 ľudí na púti do Šaštína, tak môže byť aj 150 ľudí na svadbe,“ odkazuje premiérovi.

Majitelia reštaurácií zas krútia hlavou nad pokutami, ktoré im hrozia za hostí. „Premiér vlastne hovorí, že svadby dovolíme, nevesty môžu byť šťastné, ale pokutu si zlízne hotelier,“ sťažuje sa Štefan Šimák ml. zo zámku v Pezinku, kde organizujú svadby.

Dodáva, že za takýchto podmienok je usporiadanie svadieb z ekonomickej stránky prakticky nemožné. „Keď za svadbu vyberieme 5-tisíc eur, príde kontrola a hostia nedajbože nebudú mať rúška, tak už keď len 10-tisíc dostaneme pokutu, sme v strate. Čo máme teraz brať kauciu 10-15-tisíc eur na pokuty, len preto, že nejaký svadobčan nebude mať rúško?“ pýta sa hotelier.

Sťažujú sa aj ďalší. „Je to nezmysel a buzerácia zo strany štátu voči nám podnikateľom. Už aj tak sme dosť kontrolovaní zo všetkých strán, rozhodne nesúhlasíme s daným rozhodnutím,“ povedala nám Gabriela Danišová, majiteľka štvorhviezdičkového hotela v Trnave.

Manažér iného trnavského hotela Peter Cák upozorňuje na absurditu tohto nariadenia. „To akoby bola pokutovaná autobusová spoločnosť, že odvezie pasažiera bez rúška. Teda pasažier mohol nastúpiť s rúškom, ale keď si hod dá dolu, môže dopravca dostať vysokú pokutu, skrátka je to absurdita,“ poukázal Cák.

