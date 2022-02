Ruský reťazec Mere len vlani otvoril prvé tri pobočky v Česku. Teraz plánuje priniesť svoje služby aj k nám. Sortiment zahŕňa približne 400 položiek potravinárskeho i nepotravinárskeho tovaru. Asi desatinu tvorí ponuka tovarov z Ruska. Práve tieto potraviny, ako je napríklad čaj, patria k najžiadanejším. Do tejto kategórie patrí ďalej alkohol, balené mäsové výrobky a údeniny, rovnako tak aj domáce potreby.

Reťazec je známy tým, že predáva svoj tovar za extrémne nízke ceny. V susednom Česku aktuálne ponúka napríklad kilo koreniaceho ochucovadla za 32,90 Kč, čo je v prepočte asi 1,35 eura alebo 1,5-litrovú fľašu talianskeho vína za 75,90 Kč, čo je niečo vyše troch eur. Kilo čokoládových bonbónov tu kúpia Česi za 118,90 Kč, čo je 4,90 eura.

Ceny v obchodch sú stále, na akcie preto netreba striehnuť, píše TapWeb. „Naša stratégia je ponúknuť zákazníkovi čo najnižšiu cenu. Dávame si na tovar prirážku od 15 do 18 percent, čo je náš jediný príjem. Naša marža môže klesať, aby cena bola naozaj dostupná. Máme stále rovnaké ceny, takzvané akčné ponuky nerobíme," povedala manažérka nákupu Natalie Sinkina.

Ceny síce znejú lákavo, no má to aj svoje nedostatky. Luxusné nakupovanie rozhodne nečakajte. Na rozdiel od reťazcov, na ktoré sme u nás zvyknutí, Mere ponúka svoj tovar vo veľkých hangároch, uskladnený na paletách. Ide o koncept tvrdého diskontu, prirovnať by sa možno čiastočne dal k Metru. „Šetríme na všetkom tak, aby naše náklady boli čo možno najnižšie. To znamená prevažne paletový predaj bez krásnych regálov,“ prezradila Sinkina.

Anketa Čo hovoríte na príchod superlacného ruského reťazca na Slovensko? Ceny vyzerajú lákavo, určite tam budem nakupovať 64% Pôjdem sa doň pozrieť a možno tam raz za čas nakúpim 29% Nepáči sa mi to, radšej mám svoj komfort 4% Je mi to jedno 3% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Na Slovensku otvoria prvú predajňu v najbližších mesiacoch. Dnes má tento ruský koncept tvrdého diskontu predajne v Rumunsku, Belgicku, vo Francúzsku, v Taliansku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Španielsku, vo Veľkej Británii, v pobaltských krajinách a na Ukrajine. Pripravuje sa vstup okrem Slovenska aj do Bulharska.