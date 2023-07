Špeciálne letné vlaky, ktoré jazdia cez víkend a počas sviatkov, vypravuje ZSSK už štvrtú sezónu. Jazdiť budú až do 17. 9. 2023. Ráno vyrazia z veľkých miest, podvečer sa vrátia naspäť.

Chmarošský viadukt je krásny z údolia pod ním, ale môžete sa po ňom aj previezť. Zdroj: archív

Kam sa môžete odviezť

Letný vlak vypravia z Košíc do Starej Ľubovne a na Plaveč, z Košíc do Bardejovských Kúpeľov, ale aj z Košíc do Banskej Bystrice. Môžete sa ním odviezť na také úžasné miesta, ako sú Palcmanská Maša v Slovenskom raji, Dobšinská ľadová jaskyňa či Telgárt, kde je vyhľadávaný Chmarošský viadukt.

Zo Zvolena vypravia každý víkend vlak do Štúrova, kde je známe termálne kúpalisko, a z Banskej Bystrice pôjde spoj k Palcmanskej Maši a do stanice Mlynky.

Termálne kúpalisko Vadaš Štúrovo: zo Zvolena sa tam dostanete aj vlakom. Zdroj: archív

V Trenčianskom kraji jazdí počas letných víkendov Trenčianska elektrická železnička (TREŽ) a to 4-krát za deň. Symbolické vstupné je 1€. Elektrický vlak vozí ľudí do kúpeľného mesta Trenčianske Teplice z neďalekej stanice Trenčianska Teplá.

Na Horehroní vás z Čierneho Balogu odvezie každý deň Čiernohronská železnica. Občas zaradia aj parnú lokomotívu, ktorá je raritou tejto trate. Cena závisí od trate, ktorú si zvolíte.

Vlakom si môžete urobiť aj výlet z Trenčína do Radošiny Radošinským expresom. Je spojený s degustáciou vína v Radošinskej vínnej pivnici. Cesta spojená s degustáciou vína stojí 25 €.

Storočná Čiernohorská železnica v obci Čierny Balog sa pred niekoľkými rokmi dostala medzi sedem divov Banskobystrického kraja. Je výnimočná najmä časťou svojej trate, ktorá prechádza cez futbalový štadión. Zdroj: Facebook/Čiernohronská železnica

Oravská lesná železnica premáva počas letných prázdnin denne. Cestovné je 7 €.

Na Kysuciach je zase historický vláčik na úvraťovej železnici, ktorý premáva v okolí skanzenu vo Vychylovke v Novej Bystrici. Vlak vás odvezie za približne 10 €.

Ak máte chuť ísť za naše hranice, z Medzilaboriec vás letný vlak odvezie do poľského Lupkowa.

Oproti minulým rokom však škrtli spoje najmä na strednom a západnom Slovensku. Napríklad z Košíc na Muráň, z Košíc do Plešivca či zo Zvolena do Banskej Štiavnice. Ten posledný však dostal náhradu. „Od 1. 7. do 1. 9. budú vlaky zo Zvolena cez Hronskú Dúbravu do Banskej Štiavnice a späť jazdiť každý deň v dvojhodinovom intervale,“ potvrdil hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Takisto zrušili tzv. turistický vláčik Záhoráčik z Bratislavy do záhorského Plaveckého Podhradia, nad ktorým je Plavecký hrad.



Vlakom aj na ochutnávku vín

Račanská lokálka vás odvezie do vinohradov, aj na zaujímavé podujatia. Zdroj: archív

Od piatka 7. júla až do piatka 8. septembra jazdí aj Račanská lokálka, čo je akýsi vláčik – kabriolet. Odvezie vás do vinárstiev okolo hlavného mesta aj na zaujímavé podujatia. Nastúpiť môžete v Bratislave pod Mostom SNP alebo v Rači pri Nemeckom kultúrnom dome.

Vlaky máme radi!

ZSSK vypravuje letné vlaky na základe dopytu. Zohľadňuje, o ktoré je záujem. Pri príprave tohtoročného harmonogramu letných vlakov vychádzala ZSSK zo skúseností z predchádzajúcich rokov. Minulý rok bola najobľúbenejšia linka z Košíc do Starej Ľubovne, využilo ju až 28 % cestujúcich.

Vlai bola najobľúbenejšia linka z Košíc do Starej Ľubovne. Zdroj: archív

Záujem o letné spoje stále stúpa. Možno sa to nezdá, ale na výlet jazdia vlakom mnohí. „Počas minuloročnej turistickej sezóny ZSSK prepravila letnými vlakmi za 176 dní viac ako 43-tisíc cestujúcich. Priemerná denná obsadenosť vlakov bola 246 osôb. Rok predtým sme prepravili takmer 42-tisíc cestujúcich. Počas júla a augusta 2022 bolo viac ako 11 miliónov cestujúcich, čo je oproti sezóne 2021 nárast o 18 percent,“ povedal generálny riaditeľ ZSSK Roman Koreň.

Lukáš Trepáč



