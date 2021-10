Zdražovaniu energií sa nevyhneme, no všetko bude inak! Pôvodné katastrofické scenáre sa celkom nenaplnia. Niektorí Slováci by dokonca mali dostať štedré úľavy. Minister hospodárastva Richard Sulík (SaS) prehovoril, aké sumy budeme platiť za energie!

Slovenské domácnosti v budúcom roku nečaká žiadne dramatické zdražovanie energií a napríklad cena plynu sa bude pravdepodobne pohybovať na úrovni minulého roka.

„Cena plynu bude približne taká, aká bola minulý rok. Áno, oproti tomuto roku je to nárast preto, lebo tento rok bol zase pokles. Takto to chodí v trhovom hospodárstve,“ povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Tohtoročné nižšie ceny plynu pre domácnosti a malé podniky súvisia s lockdownami či prerušením výroby minulý rok. Keďže sa toľko nevyrábalo, ani plynu sa toľko neminulo. No tento rok je už situácia opačná. Oživenie po pandémii spôsobilo nevýdaný dopyt po plyne, pričom jeho ceny astronomicky vystrelili na svetových trhoch.

Sulík zdôraznil, že napriek nižšiemu naplneniu zásobníkov by plyn na Slovensku nemal chýbať. Už v súčasnosti je fyzicky na území krajiny plyn, ktorý pokryje priemernú zimnú spotrebu na 100 dní. Dodávky z Ruska na Slovensko prichádzajú v zmluvne dohodnutých množstvách.

Stres test pre prípad krízy

Napriek tomu Sulík vydal pokyn pre šéfa SPP-Distribúcia, aby uskutočnil takzvaný stres test, do ktorého budú zahrnutí všetci obchodníci s plynom a všetci distribútori a skladovatelia. Tento test by mal rezortu spresniť, koľko bude mať Slovensko k dispozícii plynu, pokiaľ by nastali krízové situácie.

Ceny elektriny

Ceny elektrickej energie by sa mohli v budúcom roku zvýšiť v rozmedzí od 15 až do 20 %. Vláda ceny skreše cez rôzne poplatky súvisiace s energiami. Medzi opatreniami, ktoré majú pomôcť sploštiť nárast cien energií sú napríklad neplatenie do Národného jadrového fondu najbližšie dva roky, šetrenie na samotnej tarife prevádzkového systému či posunutie platieb za solárne elektrárne.

Špeciálne tarify pre chudobných: Čítajte na ďalšej strane >>>