Pospíme si síce o hodinku kratšie, no môže to byť naposledy. Európsky parlament už v roku 2019 schválil, že sa skončí striedanie času. Tento rok sa má rozhodnúť. Ostane nám letný alebo zimný čas? Karty nečakane zamiešala koronakríza!

V noci zo soboty na nedeľu sa opäť zmení zimný čas na letný, o druhej sa ručička posunie o hodinu dopredu. Pospíme si tak o 60 minút kratšie, no vonku bude vidno až do siedmej večer. Mnohým však takéto zmeny každého pol roka robia problémy.

O zrušení striedania času sa hovorí už dlho, volajú po ňom viaceré členské štáty EÚ, ale aj občania. Z rekordných 4,6 milióna Európanov za jeho koniec v ankete zahlasovala drvivá väčšina.

„Až 84 % respondentov vo svojich odpovediach žiadalo zrušiť pravidelné polročné striedanie času, zo Slovákov bolo za zrušenie až 80 %. Európania medzi dôvodmi na ukončenie striedania času najčastejšie uvádzali: zlý vplyv na ich zdravie, zvýšenie nehodovosti na cestách i to, že to vlastne už ani dostatočne nespĺňa svoj pôvodný cieľ, a to šetrenie energií,“ povedala Ingrid Ludvikova, hovorkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Návrh už v roku 2019 schválil Európsky parlament. „Od vtedy sa čaká na dohodu členských štátov, aby sa dohodli ako to bude v Únii fungovať, keďže postup vo výbere časových režimov by mal byť koordinovaný,“ doplnila Ludviková.

Prechodné obdobie skončí tento rok. V praxi teda ešte poslednýkrát môžeme zmeniť čas na letný alebo na zimný. Na jeseň sa krajiny rozhodnú, či ostanú pri letnom čase alebo naposledy pretočia ručičku na hodinách a ponechajú si zimný čas, tzv. štandardný. A tu nastáva kameň úrazu.

