S pohybom začnite postupne

Letná sezóna je časom bicyklovania, korčuľovania, plávania, dlhých túr či rôznych loptových hier. Po zimných mesiacoch však náš pohybový aparát nie je na takýto druh záťaže zvyknutý, preto je potrebné ho na ňu pripraviť. Začať by ste mali teda prirodzeným pohybom, a to chôdzou. Pomôže aj zmena stravy, najmä zvýšenie príjmu vitamínu A, E a najmä C. Ten je dôležitým prvkom pri tvorbe kolagénu, ktorý tvorí základ chrupaviek a šliach. Častejšie preto siahajte po potravinách, ktoré ho obsahujú veľa, napríklad citrusové plody alebo zelená zelenina, ako šalát či kapusta. Listová zelenina a bobuľové ovocie ako maliny, jahody alebo čučoriedky popri vitamíne C obsahujú aj antioxidanty, ktoré pomáhajú zmierňovať priebeh artritídy a jej príznaky.

Žiarivá a zdravá pleť

Hebkú pleť dosiahnete dôkladnou hydratáciou, a to zvnútra (pitím dostatočného množstva vody) a aj zvonku. Snažte sa nosiť make-up čo najmenej a častejšie pleti doprajte kvalitný hydratačný krém. Skúsiť môžete aj prírodný zázrak - pupalkový olej. Je bohatým zdrojom omega-6 nenasýtených mastných kyselín, konkrétne kyseliny gama-linolénovej. Pravidelné užívanie pomáha udržať mladistvý vzhľad, zmierňuje kožné ťažkosti a čistí pleť, ktorá zostáva hebká, jemná a krásne vyhladená. Trápia vás tmavé kruhy pod očami, starecké škvrny alebo suchá pokožka? Aj v týchto prípadoch je pupalkový olej na nezaplatenie. K najlepším spojencom krásy patrí okrem neho aj vitamín A, ktorý udržuje pleť zdravú a pevnú. Obsahuje ho napríklad mrkva, špenát, mango, petržlen, marhule, mangold alebo melón. Okrem zeleniny a ovocia je zastúpený tiež v teľacej pečeni, tuniakoch, treskách, masle či v kravskom mlieku.

