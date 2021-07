Staviate alebo prerábate nehnuteľnosť? Pripravte sa na to, že budete musieť navýšiť pôvodný rozpočet. Stavebné firmy v týchto dňoch vystavujú zákazníkom nové faktúry a nie je to preto, že by si objednali niečo navyše. Za všetkým je rekordné zdraženie stavebných materiálov, čo predražuje výstavbu aj rekonštrukciu. Pozrite sa, za čo priplatíte najviac!

Svoje o tom vie aj Milan (43) z Veselého pri Piešťanoch, ktorý stavia okolo domu nový plot aj bránu pre auto. Kalkuláciu si dal spraviť ešte vlani, no stavať ide teraz. „To, čo stálo vlani 1 800 eur, dnes vychádza 2 800 eur. A to nás ešte stavebná firma upozornila, že sa máme poponáhľať, lebo od augusta to bude ešte drahšie,“ posťažoval sa.

Podobnú skúsenosť má aj Šimon (38) z Chorvátskeho Grobu neďaleko Bratislavy. K rodinnému domu chcel pristavať garáž. Dostal rozpočet približne na 6-tisíc eur, lenže k stavbe sa nedostal. Teraz, po piatich mesiacoch, ju chcel zrealizovať – lenže cena je už vyššia. „Áno, rozpočet mi navýšili približne o 1 500 eur. Vraj preto, lebo zdražela oceľ,“ posťažoval sa Šimon.

Ján (30) s Veronikou (28) sa sťahovali do nového domu v Cíferi už vlani. A urobili dobre! „Čo nám hovoria kamaráti a známi, keby sme stavali teraz, vyšlo by nás to minimálne o 20 percent drahšie. Materiál šiel hore, takže dom sa teraz riadne predraží,“ povedali mladí manželia.

Stúpajúce ceny stavebných materiálov potvrdzujú aj analytici. Na trhu je totiž niektorých materiálov málo. Chýba hlavne drevo, plasty, kovy a izolačné materiály. Hlavným dôvodom je pandémia, pre ktorú mnohé firmy museli prerušiť výrobu.

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu skomplikovali aj logistiku. „Chýbajú drevo, plasty, kovy aj izolačné materiály. V skladoch sa rýchlo míňajú, nestíhajú sa dopĺňať. Stavebné materiály zdražovali už koncom minulého roka. Najviac sa to už začiatkom tohto roka odrazilo na cenách polystyrénu či betonárskej ocele,“ konštatovala Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.

