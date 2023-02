Štátna veterinárna a potravinová služba (ŠVPS) vo svojom najnovšom oznámení varuje Slovákov pred nebezpečnými jednorazovými elektronickými cigaretami a E-liquidom. Zistili u nich vážne nedostatky.

Nebezpečným je podľa kontrolórov Vapespring Mega plus Up to 7000 puffs cotton candy od značky Vapespring, jednorazovej cigarete WEEDY od rovnako menovanej značky, produkt Robicante Nicotine content 20mg/ml 3ml volume 800 puffs značky Robicante, Aroma King 7000 50 mg/ml (5 %) 14 ml volume značky Aroma King, ELFBAR BC 5000 RED MOJITO, Elfbar BC4000, disposable pod, 5 % nicotine (50 mg/ml), 11,5 ml) a Elfbar BC5000, disposable pod, 50 mg/ml nicotine, 13 ml značky ELFBAR a tiež výrobok Bang XXL, 2000 puffs, 50 mg/ml (5 %) 6 ml volume od značky Bang.

„Tieto výrobky obsahujú vysoký obsah nikotínu. Viaceré z výrobkov neobsahujú príbalový leták poskytujúci spotrebiteľovi informácie o bezpečnom používaní produktu. Produkty neobsahujú všetky požadované informácie na obale. Spotrebitelia sú pri používaní týchto produktov vystavení vysokým objemom nikotínu,“ vysvetľuje ŠVPS.

Posledným výrobkom, ktorý označili potravinoví inšpektori za škodlivý je E-liquid Class A Liquid Opium značny Tom Klark's. „Vo výrobku bola zistená látka bután-2,3-dión (diacetyl), ktorá je zakázaná v plniacich nádobách v koncentrácii 1,27 +/- 0,44 mg/l. Bután-2,3-dión je zakázaná zložka v plniacich nádobách. Predstavuje riziko pre ľudské zdravie v zohriatej aj neohriatej forme," informujú inšpektori.

Prečítajte si tiež: