Státisíce ľudí majú posledné dva týždne na to, aby si splnili povinnosť voči štátu. Ide o ľudí, ktorí si odložili marcové daňové priznanie na jún.

Takmer 300-tisíc ľudí bude musieť do konca júna zaplatiť dane. ,,Už 30. júna im totiž uplynie trojmesačný odklad na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu," upozorňuje hovorkyňa Finančnej správy Martina Rybanská.



,,Doteraz podalo daňové priznanie za minulý rok viac ako jeden milión ľudí. Ďalších približne 277-tisíc daňových priznaní čaká do konca júna tohto roka. Týka sa to tých daňovníkov, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania o tri mesiace. V tejto predĺženej lehote je potrebné nielen priznanie podať, ale daň aj zaplatiť," upozornila Rybanská.

Daňovníci si musia splniť svoje povinnosti v zákonom stanovenej lehote, iná možnosť na predĺženie lehoty už nie je. Podať priznanie do konca septembra môžu len tí, ktorí požiadali o odklad, lebo pracujú v zahraničí. Tí si mohli lehotu predĺžiť o šesť mesiacov.

Podľa Rybanskej, ak vám podľa daňového priznania podaného do 30. júna, vznikne preplatok na dani z príjmov, Finančná správa vám ho vráti najneskôr do 9. augusta 2023.

Nemáte na zaplatenie dane? Požiadajte o odklad. Návod nájdete na ďalšej strane...