Novinka, o ktorej mnohí ani netušia! Poslanci OĽaNO ešte koncom vlaňajška zmenili zákon, ktorý od januára zaviedol pokuty pre rodičov za záškoláctvo ich detí. Ak dieťa za jeden mesiac nazbiera 15 neospravedlnených hodín, samosprávy rodičom pošlú pokutu až do výšky 331,50 eura. Väčšina rodičov sa proti novinke búri. Za pravdu im dávajú aj odborníci, podľa ktorých pokuty za absencie nie sú motivujúce. Naopak, v niektorých školách to vítajú.

Výhovoriek, prečo nejsť do školy, majú žiaci neúrekom. Buď zaspia, tvrdia, že im je zle, alebo to zvalia na meškajúci autobus. Riaditeľka Základnej školy Ostredková Erika Drgoňová v Bratislave sa však stretáva nielen s výhovorkami žiakov, ale aj ľahostajnosťou rodičov. „Žiaci majú najčastejšie neospravedlnené hodiny pre neskoré príchody, buď žiak ráno zaspí a rodič ho nepošle do školy, alebo zabudne poslať ospravedlnenku za vymeškané hodiny,“ vysvetľuje a pripomína, že plnú zodpovednosť za neospravedlnené hodiny má vždy rodič.

Doteraz hrozila za neospravedlnené hodiny znížená známka zo správania a problémy s postupom do ďalšieho ročníka. Od januára majú rodičia platiť aj pokuty. Riaditeľka Drgoňová zmenu víta. „Chronických absentérov to minimálne donúti nebrať povinnosť chodiť do školy a plniť povinnú školskú dochádzku na ľahkú váhu. Rodičia prestanú tolerovať deťom výhovorky, ako sa uliať či nechodiť do školy. Otázna je vymožiteľnosť tejto finančnej pokuty, lebo na Slovensku žije skupina obyvateľov, ktorej spoločnosť ticho toleruje porušovania niektorých zákonov a predpisov - aj povinnosť plniť si povinnú školskú dochádzku,“ hovorí.

Iný názor má riaditeľka Základnej školy Medzany na východe Slovenska Ivana Palková. „Pokuty pre rodičov za neospravedlnené vymeškané vyučovacie hodiny ich detí nevyriešia podstatu problému. S dochádzkou do školy majú totiž problém najmä deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Finančná sankcia od ľudí, ktorí nemajú príjem a žijú z minima, bude nevymožiteľná,“ hovorí a dodáva, že v škole doposiaľ tento problém neriešili. „Naše deti nemusia cestovať a pre tie, ktoré k nám prichádzajú z iných obcí, slúži školský autobus, ktorý ich zdarma zváža,“ dodáva.

